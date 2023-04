I nuovi viaggi in treno che portano alla scoperta delle Terre Scozzesi

Cosa può succedere secondo voi quando i viaggi si mescolano con il meglio della moda? Il risultato è che esce fuori un vero capolavoro, o almeno questo è quello che hanno raggiunto Royal Scotsman, A Belmond Train, Scotland in collaborazione con Dior Beauty: è stata inaugurata la Dior Spa Royal Scotsman, un ambiente unico e che vale la pena scoprire. E, insieme a questa “stanza dei sogni”, sono stati annunciati anche dei viaggi a tema per il 2023 all’insegna dell’avventura e della cucina gourmet.

Rituali di bellezza mentre si è in viaggio nelle Terre Scozzesi

Christian Dior, il fondatore della nota e omonima casa di moda, era follemente innamorato della Scozia. Proprio per tale motivo, nel 1955 , decise di tenere una delle sue sfilate più celebri tra gli incantevoli paesaggi di questo Paese del Regno Unito. Con lo scopo di ricordare tutto ciò, una delle carrozze del treno ospiterà in suo onore la nuova Dior Spa Royal Scotsman, una cabina che possiamo definire un vero e proprio tempio del benessere dove rilassarsi grazie alla presenza di due sale dedicate ai trattamenti estetici.

Entrambe realizzate in legno laccato, saranno il posto perfetto in cui gli ospiti potranno vivere al 100% il viaggio e nel frattempo sottoporsi a indimenticabili massaggi rigeneranti. Il tutto mentre il convoglio solcherà i binari che attraversano cime maestose e scenografiche scozzesi.

Il nuovo itinerario Highland Survival Adventure

Non solo una nuova oasi di relax, Belmond ha anche lanciato due nuove eccitanti e bellissimi itinerari. Il primo sarà disponibile 30 giugno al 3 luglio 2023 e avrà il nome di Highland Survival Adventure. Grazie a questa esperienza gli ospiti potranno andare alla ricerca di emozioni adrenaliche attraverso varie sfide nei luoghi più remoti e selvaggi delle Highlands occidentali.

Ma tutto questo non si farà da soli: ci sarà l’aiuto delle guide WILDNIS George MacHardy (ex sergente dei Royal Marines) ed Eliza Brown (esperta survivalista). In loro compagnia i passeggeri del Royal Scotsman avranno l’opportunità di misurarsi con i loro istinti primordiali e le loro capacità di sopravvivenza, immergendosi nella natura lontano dalla freneticità del quotidiano.

Si partirà da Edimburgo, la nota e bellissima Capitale della Scozia, per andare in direzione Fort William, un centro abitato che sorge in un luogo che per molti è considerato il paradiso dell’escursionismo. E proprio da questa parti gli ospiti trascorreranno il primo dei quattro giorni di viaggio (sempre a bordo del lussuoso treno).

Il secondo giorno sarà completamente dedicato all’autenticità: si trascorrerà facendo tantissime e interessanti attività in mezzo alla natura. Ciò vuol dire che gli ospiti avranno la possibilità di conoscere più a fondo flora e fauna locali, partecipare persino a una sessione di allenamento militare basata sulle moderne pratiche dei Royal Marines, e pranzare all’aperto con un menù di vero pregio messo a punto da Tom Byrom, chef di WILDNIS e grande sostenitore della cucina naturale.

Il terzo giorno sarà quello in cui mettersi davvero alla prova: i partecipanti raggiungeranno una cascata dalle quale si caleranno per poi lasciarsi andare a una nuotata rigenerante in acque libere, prima di apprendere come sopravvivere in natura insieme alla guida WILDNIS Eliza Brown.

A quel punto sarà il momento di salire di nuovo a bordo di questo magnifico treno per trascorrerci un’ultima notte, ma chiaramente senza non aver prima soddisfatto i palati: i passeggeri verranno salutati con una spettacolare cena a base di prelibatezze scozzesi mentre faranno ritorno a Edimburgo, città dove il Royal Scotsman giungerà il mattino successivo.

In viaggio con la star culinaria più celebre della Scozia

Sapete chi è una delle star più in voga in Scozia? Si chiama Tom Kitchin ed è un famigerato Chef stellato che metterà le sue incredibili doti a disposizione di tutti gli amanti della buona tavola che vorranno partire per un viaggio di fine estate insieme a lui.

Dal 4 al 6 settembre, Kitchin guiderà A Taste of Scotland with Tom Kitchin, un viaggio gastronomico di due notti tra le imponenti meraviglie delle Highlands scozzesi. Anche in questo caso, si salirà a bordo ad Edimburgo per poi attraversare Boat of Garten, un pittoresco e pacifico villaggio che sorge nel cuore del magnifico Parco Nazionale di Cairngorms; Inverness, che è la vera e propria Capitale culturale delle Highlands scozzesi; Dundee, città dalla storia antichissima e dai profili altamente eleganti; per poi fare ritorno nella Capitale.

Durante questo eccezionale percorso lo chef illustrerà la filosofia della cucina naturale dall’orto alla tavola, guidando gli ospiti alla scoperta dei prodotti agricoli tipici della regione. Ma non è finita, qui perché salendo al bordo del convoglio sarà possibile partecipare anche a un’esclusiva masterclass sul vino tenuta dai rivenditori di L’Art du Vin nella splendida Observation Car del treno.

La serata continuerà con un’imperdibile cena di ben quattro portate messa a punto propio dalle mani e dalle idee del famigerato Chef Tom Kitchin.

Il secondo giorno, invece, sarà dedicato alla natura di Rothiemurchus Estate, un posto speciale e bellissimo situato nel cuore del Parco Nazionale dei Cairngorms. Da queste parti si avrà la possibilità di gustare un meraviglioso pranzo preparato con il barbecue e offerto da Tom Kitchin. Il tutto verrà fatto nei pressi di una pittoresca casetta in riva al lago, prima di fare ritorno a bordo per dirigersi alla rinomata distilleria Benromach di Forres, per una visita guidata con degustazione di whisky.

La giornata si concluderà poi con una magnifica cena di gala, mentre il treno continuerà a solcare i binari verso sud in direzione Dundee. Gli ospiti avranno anche la possibilità di partecipare alla loro ultima colazione in viaggio percorrendo il Forth Bridge sopra il Firth of Forth poco prima dell’arrivo a Edimburgo.

E per concludere nel migliore dei modi questo appassionante viaggio nella natura e nel gusto, da grande patito della tradizione culinaria e dei prodotti tipici scozzesi (selvaggina, carne, pesce, verdure e frutta), lo chef Tom Kitchin preparerà un indimenticabile banchetto gourmet all’insegna delle specialità di terra e di mare del Paese.

Entrambi gli itinerari, ovviamente, saranno percorribili all’interno di cabine intime e private da cui avere anche un’ampia vista sulle meraviglie della Scozia. Veri e propri rifugi di benessere e di lusso con tanto di bagno personale.

Insomma, non resta che informarsi e capire come poter approfittare di questi due nuovi meravigliosi itinerari in treno tra le spettacolarità delle Terre Scozzesi.