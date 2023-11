Arriva la Cyber Week: le offerte sensazionali per viaggiare

Viaggiare non è mai stato così semplice (ed economico!): inizia la Cyber Week di Ryanair, ecco l'offerta incredibile da non lasciarsi sfuggire

Fonte: iStock Le offerte della Cyber Week

Siete già pronti per il prossimo viaggio? Se avete intenzione di concedervi un city break invernale o una gita fuori porta alla scoperta delle più belle città europee, allora non dovreste proprio lasciarvi sfuggire l’occasione: Ryanair ha appena lanciato le sue offerte per la Cyber Week, con tantissimi voli a prezzi scontati per decine di destinazioni in tutto il suo network. Vediamo la promozione imperdibile.

Ryanair, le offerte della Cyber Week

Per chi è sempre attento al risparmio, questo periodo dell’anno è forse il migliore per pensare ad un viaggio. Si susseguono infatti tantissime offerte e, con un po’ di attenzione, non è difficile trovare un biglietto a tariffe stracciate per andare in alcune delle più belle località europee. Mentre continuano ad impazzare le promozioni per la settimana dedicata al Black Friday, c’è chi guarda già al futuro: Ryanair ha lanciato la Cyber Week, con decine di voli a prezzi bassissimi. Quali sono le condizioni per accaparrarsi un viaggio super scontato?

La compagnia aerea low cost ha deciso di puntare tutto sul city break, uno dei modi più apprezzati di viaggiare: si tratta di brevi vacanze alla scoperta delle capitali e delle grandi città europee, scrigni di arte e cultura che attirano ogni anno milioni di turisti da ogni angolo del mondo. Nasce così la Cyber viaggi in città, la nuova offerta valida solo per pochi giorni. Acquistando un biglietto entro il 23 novembre 2023, potrete sfruttare offerte incredibili e prezzi mai visti. La promozione è valida per le partenze effettuate tra il 1° dicembre 2023 e il 29 febbraio 2024: fatevi un regalo di Natale super e programmate la vostra vacanza invernale.

Dove andare in inverno

Volete sfruttare le offerte della Cyber Week di Ryanair? La scelta è davvero enorme: da Roma Ciampino, ad esempio, potete partire alla volta della città di Cracovia da soli 14,99€. È uno dei principali poli culturali della Polonia, con un centro storico che ha ottenuto il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Tra i luoghi più affascinanti da visitare c’è sicuramente la Piazza del Mercato, che ha conservato le sue origini medievali: vi si affacciano bellissimi palazzi come il Mercato dei Tessuti e la torre civica del Municipio, ma anche la Basilica di Santa Maria.

Se preferite i climi un po’ più temperati, da Bari potete volare verso Valencia a partire da soli 16,99€: la città spagnola è perfetta per un city break invernale, con il suo fascino incredibile e senza tempo. Potete concedervi una passeggiata alla scoperta del suo centro storico, ricco di grandi sorprese, oppure un viaggio tra i piccoli borghi che si snodano nei dintorni, che con un pizzico di fortuna si mostrano nel loro splendore coperti da un candido manto di neve. E naturalmente potete cogliere l’occasione per assaporare le tante specialità tipiche del luogo.

Infine, da Bergamo Orio al Serio potete partire verso Kaunas da soli 14,99€: la città lituana è una delle più importanti del Paese, e se la scegliete come meta per le vacanze di Natale potrete vivere un’atmosfera magica. Ma in ogni periodo dell’anno si rivela essere un luogo meraviglioso, con il suo centro storico costruito sulla convergenza tra due fiumi e un imponente castello di cui oggi restano solo parte della cinta muraria e una torre fortificata.