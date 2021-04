Costa Crociere, i nuovi itinerari per la stagione 2022-2023

editato in: da

Viaggiare da soli durante la pandemia: i 10 posti più sicuri

È già possibile prenotare la prossima crociera per la stagione 2022-2023: il turismo sta pian piano ripartendo, e sono molti i viaggiatori che finalmente possono guardare con speranza al futuro. Anche per quel che riguarda le compagnie di navigazione, sembra esserci una luce in fondo al tunnel. E così, Costa Crociere ha lanciato i suoi nuovi itinerari per il prossimo anno.

Si attende con ansia il 1° maggio 2021, quando le crociere torneranno ancora una volta a salpare le ancore verso le destinazioni più apprezzate dai turisti, ma la compagnia marittima ha deciso di volgere lo sguardo ad un futuro più lontano, preparando un piano davvero ricco di offerte per la stagione che va da aprile 2022 ad aprile 2023. Sono moltissime le novità, con tanti itinerari che conquisteranno anche i viaggiatori più esigenti. Le prenotazioni sono già aperte anche online, quindi non resta che decidere la meta e iniziare a volare con la fantasia.

Si parte da maggio 2022, con il debutto nel Mediterraneo della nuova ammiraglia Costa Toscana, un vero gioiellino di tecnologia avanzata alimentata a gas naturale liquefatto: per la sua prima rotta, la nave andrà alla scoperta di Italia, Francia e Spagna per una settimana da sogno, inclusa una lunga sosta ad Ibiza. Chi ama il Mediterraneo occidentale, d’altronde, ha ampia scelta. Oltre a Costa Toscana, sono altre due le navi che offriranno questo itinerario: Costa Smeralda e Costa Pacifica.

Amate il calore del sud? Il Mediterraneo orientale vi aspetta, sempre con crociere della durata di una settimana. Costa Deliziosa farà un incredibile tour delle isole greche, inclusa una lunga tappa a Mykonos. A bordo di Costa Luminosa potrete invece unire la bellezza delle isole greche al fascino della Croazia. Infine, Costa Magica si spingerà dalla Grecia all’isola di Malta, perla del Mediterraneo.

Costa Crociere ha una vasta offerta anche per quel che riguarda il Nord Europa, con addirittura quattro navi. La prossima stagione vedrà Costa Fortuna navigare per due settimane in Islanda, oppure tra Irlanda, Scozia e Inghilterra, mentre Costa Favolosa viaggerà per una settimana tra le capitali del Baltico. Saranno i fiordi norvegesi la splendida location della crociera di una settimana di Costa Diadema, mentre Costa Fascinosa avrà in programma due itinerari: 12 giorni sino a Capo Nord e 9 giorni nel mar Baltico.

Se non volete allontanarvi troppo di casa, Costa Magica partirà per crociere di due settimane nelle isole Canarie e nelle isole Azzorre. Per chi cerca invece qualche meta esotica, sarà disponibile un itinerario di una settimana negli Emirati Arabi Uniti, in Oman e in Qatar, ma anche tre rotte nelle isole dei Caraibi. Inoltre a breve verranno aggiunte nuove proposte per quel che riguarda il Sud America.

Infine, i lunghi viaggi: nell’inverno 2022-2023 partiranno due crociere di 50 giorni a bordo di Costa Luminosa, che salperanno da Genova fino ad approdare a Buenos Aires e ritorno. Mentre l’11 gennaio 2023 avrà inizio il Giro del Mondo con Costa Deliziosa, che toccherà Europa, Asia, Africa e America.