Black Friday: i migliori sconti delle compagnie aeree sui voli a lungo raggio

editato in: da

Non solo voli low cost a corto raggio: grazie al Black Friday è possibile acquistare biglietti aerei per destinazioni lontane (e lontanissime) a prezzi super.

Perché, se Ryanair e easyJet puntano sull’Europa (e al massimo sul medio raggio, con destinazioni come Aqaba o Marrakech), come è nel loro core business, ci sono compagnie aeree che hanno messo in vendita invece biglietti scontati verso l’Asia e l’America.

Se si sogna una vacanza in America Latina, ad esempio, è possibile approfittare delle offerte di Latam. Approfittando del Black Friday, un volo aereo da Milano a San Paolo parte da 637 euro, da Milano a Santiago del Cile da 699 euro, da Milano e Buenos Aires da 843 euro. E poi Rio de Janeiro (858 euro), Asunciòn (737 euro), Montevideo (752 euro). Sono in realtà 120, le destinazioni dell’America Latina che la compagnia aerea cilena permette di raggiungere a prezzi stracciati.

Lufthansa, invece, ha optato per una offerta combinata Black Friday – Cyber Monday: utilizzando il codice promozionale pubblicato sul sito, è possibile usufrire di uno sconto di 30 euro prenotando entro la mezzanotte di lunedì 26n novembre, da spendere poi per viaggi tra il 7 gennaio e il 31 maggio 2019. Per quali tratte vale? Per tutte quelle operate da Lufthansa e da Lufthansa City Line. Quindi, per qualunque destinazione si intenda raggiungere.

Dura invece fino a martedì 28 novembre il lungo Black Friday di KLM, dedicato alle destinazioni del Nord America. Qualche esempio? Toronto a partire da 355 a/r, New York da 329 euro, Boston da 424 euro, San Francisco da 452 euro, Atlanta da 626 euro. Le tariffe pubblicate sul sito si riferiscono a voli con partenza da Milano Malpensa, in classe Economy.

Ci sono poi le offerte dei tour operator. Su tutti Expedia, che offre sconti super su vacchetti vacanze in numerose destinazioni europee (Londra, Barcellona, Parigi, Berlino, Amsterdam) e su rotte aeree che – dagli aeroporti italiani – raggiungono ambitissime mete come Abu Dhabi, Las Vegas, Bangkok, Sidney e Bali. Dureranno invece fino al 26 novembre gli sconti su Lastiminute e su Volagratis: fino a 150 euro sui voli aerei, camere a partire da 79 euro, e offerte speciali sui pacchetti vacanza.

Per viaggiare lontano, approfittando del venerdì (lungo) più conveniente dell’anno.