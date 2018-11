Black Friday easyJet 2018: le offerte di viaggio e soggiorno

editato in: da

Il Black Friday è ormai alle porte, e le compagnie aree low cost fanno a gara per offrire ai viaggiatori incredibili offerte.

Non fa eccezione easyJet, che ha annunciato sconti per viaggiare a prezzi imbattibili in Europa, a partire da martedì 20 novembre. Non solo voli, in realtà. Ad essere scontati saranno anche i soggiorni, in tutta una serie di ambite mete: Amsterdam, Parigi, Barcellona, Roma, Berlino, Lisbona. “Questo Black Friday fai shopping di esperienze”, invita easyJet dal suo sito. Dove promette un risparmio fino al 30% in meno rispetto al Black Friday 2017, su 100.000 posti, e 60 euro di sconto per le vacanze in 50.000 città. Uno sconto, questo, che si vede già al momento della prenotazione e che scade il 28 novembre a mezzanotte.

Ad esempio, partendo da Milano, un soggiorno a Barcellona dal 4 al 7 dicembre 2018 costa solo 125.67 euro a testa; partendo da Roma, una vacanza a Londra dal 3 al 6 febbraio 2019 si acquista per 161.21 euro a persona. Ma sono davvero tantissime, le offerte. Partono – oltre che da Milano (Malpensa e Linate) e da Roma – anche da Napoli, Catania, Pisa, Venezia, Verona, Bologna, Olbia-Costa Smeralda, Pisa. E raggiungono le più desiderate mete europee: Barcellona, Berlino, Londra, Parigi, Amsterdam, Praga, Vienna. Ma anche città extra-europee come Marrakech.

Arrivano, le offerte per il Black Friday di easyJet, dopo il lancio del servizio “Look&Book” e l’annuncio dell’apertura delle vendite per chi già pensa all’autunno 2019. In particolare, per chi intende volare tra il 2 settembre e il 26 ottobre del prossimo anno. Sono 3.5 milioni i posti che il celebre vettore low cost ha calcolato per la vendita anticipata relativa a quel lasso di tempo, per un totale di 20.000 voli. Le tratte in partenza dagli aeroporti italiani saranno 232, con 34 aeromobili basati tra Milano Malpensa, Venezia e Napoli.

E, per chi ancora fosse indeciso su dove andare in vacanza (non solo il prossimo autunno, ma anche nei prossimi mesi o nell’estate 2019), easyJet ha messo a punto il servizio “Inspire Me“. «Un valido supporto, capace di aiutare i viaggiatori a trovare voli su misura per il proprio budget nel periodo prescelto», come ha spiegato il Direttore per l’Italia Francois Bacchetta.