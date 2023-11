Questa birreria ha subito un incantesimo: ora è una foresta natalizia

La fabbrica di birra più grande d'Italia, situata in provincia di Bolzano, si era trasformata in una foresta di Natale dove vivere la magia dell'Avvento

Fonte: Ufficio Stampa Foresta Natalizia

C’è qualcosa di magico che sta succedendo intorno a noi, proprio adesso che il calendario segna l’arrivo imminente di dicembre. Luci scintillanti, alberi maestosi, strade, quartieri e città addobbate a festa e poi, ancora, installazioni luminose, decorazioni sontuose e profumi inebrianti che si diffondono nell’aria: è il miracolo di Natale che prende vita.

È questo il momento perfetto per organizzare viaggi inediti e straordinari, quelli che ci conducono in tutte quelle destinazioni che durante il periodo dell’Avvento si trasformano in una favola natalizia. I luoghi da raggiungere sono davvero tantissimi, eppure non c’è bisogno di allontanarsi poi così tanto dall’Italia perché anche il nostro Paese si sta trasformando in un regno incantato.

È successo a Lagundo, in provincia di Bolzano, dove una fabbrica di birra ha subito un incantesimo ed è stata trasformata in una Foresta Natalizia invitando cittadini e viaggiatori a perdersi e immergersi nella suggestiva atmosfera dell’Avvento.

La fabbrica della birra Forst si trasforma nella Foresta di Natale

Il nostro viaggio di oggi ci conduce a Lagundo, un piccolo comune italiano di circa 5.000 abitanti situato nella provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige. La città, situata a pochi chilometri di distanza da Merano, è incastonata in una scenografia naturale di immensa bellezza caratterizzata che alterna i paesaggi alpini ai frutteti e ai vigneti che si estendono fino all’orizzonte. Da qui è possibile anche raggiungere il Parco Naturale Gruppo di Tessa, una destinazione imprescindibile per tutti gli amanti della natura e delle attività outdoor.

Lagundo è celebre anche per ospitare la sede della Forst, la fabbrica di birra più grande d’Italia situata nella frazione di Foresta a un’altitudine di 350 metri e fondata nel 1857. Ed è proprio qui che oggi vogliamo recarci insieme a voi per vivere una favola natalizia pensata per sognatori di ogni età.

A partire dalla fine di novembre, e per tutto dicembre, la birreria è stata trasformata nella Foresta Natalizia per permettere a tutti gli amanti del Natale di perdersi e immergersi nell’autentica e suggestiva atmosfera dell’Avvento.

Fonte: Ufficio Stampa

La magica Foresta Natalizia: date e appuntamenti imperdibili

Come per magia, la fabbrica della birra Forst è stata trasformata in una fiaba di Natale. Grazie all’evento Foresta Natalizia, giunto alla sua decima edizione, i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo potranno scoprire e riscoprire le tradizioni dell’Avvento immersi in una location unica e suggestiva.

Ad attendervi ci saranno caminetti scoppiettanti, casette di legno gastronomiche, una pista di pattinaggio e l’imponente Fienile della birreria che ospita una mostra di solidarietà. Non mancano, ovviamente, mercati contadini con prodotti agricoli e artigianali del territorio, una mostra di presepi e una stalla con le pecore.

Nella Foresta Natalizia non sarete mai soli. Passeggiando tra luci e decorazioni potrete incontrare i Krampus, i diavoli delle Alpi, insieme a San Nicola. Aguzzate bene la vista, però, perché tra le casette di legno e il mercato si nasconde anche Babbo Natale insieme ai suoi elfi. È a lui che potrete sussurrare i vostri desideri.

La magica Foresta Natalizia resterà aperta fino a domenica 7 gennaio 2024. Resterà chiusa, invece, il 27 e il 28 novembre, l’11, il 12, il 18, il 19 e il 24 dicembre.