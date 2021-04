Belén Rodríguez, vacanza romantica alle Maldive

editato in: da

Prima di diventare mamma bis, Belén Rodríguez ha deciso di regalarsi un super viaggio su un atollo paradisiaco delle Maldive. È partita con il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, da cui aspetta la bimba (si chiamerà Luna Marie, il nome l’ha scelto il figlio Santiago e nascerà quest’estate).

Non si è fatta dunque alcun problema riguardo la gravidanza e il lungo viaggio aereo che l’aspettava e neppure s’è curata dei gossip che questo suo viaggio scatenerà, visto che in Italia non è ancora permesso fare viaggi a lungo raggio nei Paesi che la Farnesina ha inserito nel Gruppo E e che potrebbe essere tacciata di essere una di quei “furbetti delle Maldive” di cui è parlato molto durante le scorse vacanze di Natale.

Scrive infatti il sito Viaggiaresicuri.it che “Il Dpcm 2 marzo 2021, che disciplina gli spostamenti da/per l’estero fino al 30 aprile 2021, non consente spostamenti per turismo verso i Paesi dell’elenco E”. Tanto più che, per i rientri dalle Maldive, al momento, continua a essere prevista la quarantena fiduciaria di 14 giorni presso la propria abitazione. Quindi la coppia dovrà anche rinunciare ad eventuali impegni televisivi e mondani una volta tornati in Italia.

Ma forse Belén ci è andata per lavoro. Staremo a vedere. Fatto sta che l’invidia è tantissima. Non solo è volata in una paradiso terrestre, ma alloggia in uno dei resto più belli e lussuosi dell’arcipelago: il Baglioni Resort Maldives, che si trova sull’isola di Maagau nell’atollo di Dhaalu, 150 chilometri a Sud della Capitale Malé, raggiungibile in 40 minuti tramite idrovolante.

Questo resort è uno dei più prestigiosi dove trascorrere una vacanza all’insegna del relax, ma senza rinunciare al lusso e al comfort. Nel 2020 si è anche aggiudicato due premi prestigiosi, quello come migliore Luxury Ocean View Resort e la sua Spa quello per i Best Beauty Product.

Da quanto si vede nelle foto postate da Belén su Instagram, la show girl sembra aver optato per una beach villa con piscina anziché per una water villa sospesa sull’Oceano Indiano.

Del resto, questa soluzione le offre una camera di 90 metri quadrati con vista diretta sul mare dove potere anche consumare tutti i pasti e una porzione di spiaggia privata tutta per sé e il suo Antonino. Cosa volere di più?