Bandiere verdi 2019: le spiagge per bambini consigliate dai pediatri

Le migliori spiagge dove andare in vacanza con i bambini quest’estate

Come ogni anno, è stata pubblicata la lista delle spiagge d’Italia adatte ai bambini. Si tratta di una tabella stilata dai pediatri in base a determinati parametri e criteri di valutazione.

Per assegnare le Bandiere Verdi, si considerano anche le spiagge oltre all’acqua e all’aria salubre. Si tratta infatti di un riconoscimento che è un importante punto di riferimento per le vacanze al mare coi bambini: infatti, oltre al livello di benessere, si valutano anche gli spazi per il gioco e la possibilità di divertirsi e di stare all’aria aperta insieme ai genitori.

Tra gli elementi previsti c’è la necessità di avere spiagge con sabbia, preferite a quelle coi sassi. In questo modo i bambini possono usarla per giocare (ovviamente dev’essere pulita). Importante anche lo spazio tra gli ombrelloni, l’assistenza di bagnini e i bar nelle vicinanze. In particolare. questo fattore è considerato tra i più importanti per consentire di fare spuntini e scaldare biberon. Infine, vengono considerati anche gli spazi per cambiare il pannolino e allattare.

Italo Farnetani, il pediatra che cura il progetto, ha specificato che è stata selezionata almeno una spiaggia per ognuna delle regioni rappresentate. Per valutare la qualità delle acque e la possibilità di balneazione, le Bandiere Verdi 2019 hanno preso come riferimento quanto predisposto dalle strutture istituzionali e pubbliche, dalle ordinanze dei sindaci e dalle rilevazioni delle Arpa regionali.

Quest’anno sono state premiate ben 142 località, un aumento esponenziale se si considera che nove anni fa le spiagge riconosciute erano solo 51. Tra le regioni con più spiagge ci sono Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ecco l’elenco completo diviso per regione:

Friuli Venezia-Giulia

Grado (Gorizia), Lignano Sabbiadoro (Udine)

Veneto

Caorle (Venezia), Lido di Venezia, Cavallino Treporti (Venezia), Jesolo – Jesolo Pineta (Venezia), Chioggia-Sottomarina (Venezia), San Michele al Tagliamento-Bibione (Venezia)

Liguria

Finale Ligure (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia), Noli (Savona)Emilia Romagna

Bellaria-Igea Marina (Rimini), Cattolica, Cervia–Milano Marittima–Pinarella (Ravenna), Cesenatico (Forlì Cesena), Gatteo-Gatteo Mare (Forlì-Cesena), Misano Adriatico (Rimini), Riccione (Rimini), Rimini, Ravenna-Lidi Ravennati, San Mauro Pascoli-San Mauro Mare (Folrì-Cesena)

Marche

Civitanova Marche (Macerata), Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce Mare (Pesaro-Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), Pesaro (PU), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), Numana Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona), San Benedetto del Tronto (Ascoli), Senigallia (Ancona) Sirolo (Ancona)

Toscana

Bibbona (Livorno), Camaiore – Lido Arlecchino – Matteotti (Lucca), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Follonica (Grosseto), Forte dei Marmi (Lucca), Marina di Grosseto, Principina a mare (Grosseto), Pietrasanta – Tonfano, Foccette (Lucca), Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste), Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda – Pozzarello) (Grosseto), San Vincenzo (Livorno), Viareggio (Lucca), Pisa – Marina di Pisa, Calambrone, Tirrenia (Pisa).

Lazio

Anzio (Roma), Formia (Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina), Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina), San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), Terracina (Latina), Ventotene-Cala Nave (Latina).

Abruzzo

Alba Adriatica (Teramo), Giulianova (Teramo), Montesilvano (Pescara), Spiaggia dei Saraceni-Ortona (Chieti), Pescara, Pineto-Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Silvi Marina (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto Marina (Chieti)

Campania

Agropoli-Lungomare San Marco, Trentova (Salerno), Ascea (Salerno), Centola-Palinuro (Salerno), Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli), Marina di Camerota (Salerno), Pisciotta (Salerno), Pollica-Acciaroli, Pioppi (Salerno), Positano-Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno), Santa Maria di Castellabate (Salerno), Sapri (Salerno)

Molise

Termoli (Campobasso)

Basilicata

Maratea (Potenza) e Marina di Pisticci (Matera)

Calabria

Bianco (RC), Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina-Punta Alice (Crotone), Isola di capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio Calabria), Melissa-Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo), Palmi (Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio), Santa Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro), Squillace (Catanzaro)

Puglia

Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trabi), Marina di Pescoluse (Lecce), Marina di Lizzano (Taranto) Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Vieste (Foggia)

Sardegna

Alghero (Sassari), Bari sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo (Olbia), Carloforte-Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo-Ampurias (Sassari), Is Aruttas-Mari Ermi (Oristano) La Maddalena-Punta Tegge-Spalmatore (Olbia Tempio), Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro), Oristano – Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu Sant’Elena (Cagliari), San Teodoro (Nuoro), Santa Giusta (Oristano), Santa Teresa di Gallura (Olbia Tempio), Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra).

Sicilia

Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa), Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala – Signorino (Trapani), Mondello (palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa)