In Australia, il primo hotel dentro uno stadio

L’Adelaide Oval Hotel conquista un primato ancora prima d’essere realizzato. Il primo albergo in uno stadio in Australia.

Sono ormai tanti gli alberghi a dir poco particolari in giro per il mondo, al punto da rendere particolarmente difficile l’inserimento di elementi davvero innovativi in tale settore. È possibile però ancora conquistare dei record nazionali con una certa facilità . Lo dimostra l’Adelaide Oval, che sarà a tutti gli effetti il primo storico albergo realizzato all’interno di uno stadio.

Un boutique hotel che vanterà 128 camere in totale, con il progetto presentato e approvato che prevede l’integrazione dello stesso nella facciata orientale della struttura già esistente. I lavori dureranno meno di due anni, con l’inaugurazione prevista per agosto del 2020. Il tutto sarà contenuto nell’area dell’Adelaide Oval, senza dunque avere alcun impatto su quella che è la piazza presente o sui parchi realizzati nei pressi dello stadio.

Per riuscire a finanziare questo ambizioso progetto è stato richiesto un prestito di 42 milioni di dollari australiani, pari a circa 26 milioni di euro. Questo è stato erogato ad Aosma a tariffe commerciali, concesso dall’Autorità di finanziamento del governo del South Australia. Una struttura elegante, che mira a garantire ai propri ospiti assoluto comfort in ogni suo elemento. Saranno due le ali realizzate entro il 2020, che andranno a integrarsi alla perfezione con il design preesistente, impegnando entrambi i lati dell’East Gate.

Sarà inoltre costruito un foyer rialzato, che avrà il ruolo di collegare le due ali, con un’ulteriore sala che dominerà l’atrio est, proponendo ai clienti una fantastica vista non soltanto sul parco verdeggiante ma anche sulla skyline di Adelaide. Le attuali attrezzature verranno sfruttare inoltre dall’hotel per la cucina e il ristorante, compreso il noto Hill of Grace, che sono presenti nello Stand orientale.

L’accesso sarà comodo e garantito a tutti, sfruttando gli accessori già presenti nella struttura sportiva, parcheggiando comodamente il proprio veicolo nel parcheggio custodito e sotterraneo. Ogni camera sarà caratterizzata da una vista splendida, che prevede elementi architettonici di gran prestigio come la Cattedrale di St. Peter, l’Adelaide Parklands e i vari grattacieli che delineano il profilo della capitale del South Australia.