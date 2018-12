Il nuovo treno che attraversa l’Australia regala panorami spettacolari

editato in: da

Si chiama Great Southern Tour ed è la nuova esperienza per quanto riguarda i viaggi in treno di lusso in Australia. Il nuovo treno abbraccerà una buona parte della costa sud-orientale dell’Australia, collegando le città di Adelaide e Brisbane.

La tratta Adelaide-Brisbane va ad aggiungersi agli altri viaggi ferroviari di lusso del Paese, tra cui il Ghan, che collega Adelaide e Darwin, e l’Indian Pacific, da Sydney a Perth. Il Ghan è uno dei più grandi viaggi in treno del mondo, porta i viaggiatori in uno straordinario viaggio attraverso il “Red Centre” australiano. In Australia è un tour talmente famoso che è stato oggetto di una trasmissione televisiva durata 17 ore in cui gli spettatori sono stati catapultati nel viaggio come se lo stessero vivendo in prima persona, pur restando del comfort delle proprie case.

Il Great Southern Tour percorrerà un itinerario in direzione nord della durata di tre giorni o un itinerario verso sud della durata di quattro giorni, attraverso una regione del Paese completamente diversa. Il viaggio da Adelaide a Brisbane darà ai viaggiatori la possibilità di scendere dal treno e visitare il Parco Nazionale di Grampians, la capitale dell’Australia, Canberra, e la costa settentrionale del New South Wales. I viaggiatori diretti a sud, invece, possono prendere parte a un’incredibile esperienza culinaria sulla spiaggia, nella parte nord del New South Wales, ma anche vivere una giornata immersiva nella Hunter Valley e nella regione di Newcastle, oltre ad avere la possibilità di vedere gli iconici Dodici Apostoli di Victoria, i famosi faraglioni di pietra calcarea al largo della costa, diventati uno dei principali punti d’attrazione del Paese.

Il primo viaggio del Great Southern Tour sarà inaugurato il 6 dicembre 2019 e terminerà il 27 gennaio 2020. Ci saranno 16 partenze, due treni e 28 vagoni, capaci di trasportare 214 viaggiatori a tratta. I treni notte dispongono di cabine singole o doppie e, naturalmente, ci sono delle esclusive cabine “platinum” per chi vuole vivere l’esperienza con tutti i comfort. Durante il viaggio, ci sarà la possibilità di degustare ottimi piatti accompagnati da vini esclusivi.

Il viaggio non è certamente tra i più economici, le tariffe partono da 1649 dollari australiani (pari a circa 1066 euro) a persona per la cabina singola, a 3899 dollari australiani (circa 2500 euro) per la cabina platinum. I biglietti sono disponibili a partire dal 3 dicembre 2018.