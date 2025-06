Solo per un weekend questi splendidi giardini aprono le porte ai visitatori: ecco quali partecipano all'evento "Appuntamento in giardino" promosso anche dal FAI

Il 7 e l’8 giugno 2025 torna “Appuntamento in Giardino”, un evento imperdibile promosso dal FAI che apre le porte a spazi verdi preziosi e unici in tutta la Penisola, creando un sodalizio con l’iniziativa europea Rendez-vous aux jardins. Ma quali sono i luoghi da visitare? Ecco i giardini segreti che, solo per un giorno, possono essere scoperti.

Appuntamento in giardino, l’evento promosso dal FAI del weekend

Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 torna l’evento “Appuntamento in giardino” che dà modo di spalancare i cancelli degli spazi outdoor più suggestivi d’Italia partecipando ad una festa promossa dall’APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) sostenuta dal FAI. L’evento in Italia è atteso per questo weekend e si inserisce nel circuito europeo “Rendez-vous aux jardins”, che coinvolge oltre 20 Paesi nelle stesse date.

L’occasione è ghiotta e dà modo di scoprire la bellezza nascosta di alcuni parchi storici e spazi aperti di ville d’epoca, imparando i segreti della cura del paesaggio che passa dall’arte topiaria alla progettazione botanica e storica. Guide d’eccezione giardinieri, botanici, paesaggisti ed esperti che racconteranno storie, tecniche e meraviglie nascoste.

I luoghi aperti che parteciperanno

Gli eventi di “Appuntamento in Giardino 2025” di FAI si svolgeranno nelle giornate del 7 e 8 giugno.

Sabato 7 giugno si potranno visitare:

Castello e Parco di Masino . A Caravino in provincia di Torino il maestoso parco romantico all’inglese che circonda un castello millenario affacciato sulla pianura del Canavese. Ragguardevoli i labirinti e alberi secolari;

. A Caravino in provincia di Torino il maestoso parco romantico all’inglese che circonda un castello millenario affacciato sulla pianura del Canavese. Ragguardevoli i labirinti e alberi secolari; Castello della Manta. In provincia di Cuneo da non perdere un gioiello del Medioevo immerso in un giardino storico, famoso per i suoi affreschi cavallereschi e per l’atmosfera senza tempo;

In provincia di Cuneo da non perdere un gioiello del Medioevo immerso in un giardino storico, famoso per i suoi affreschi cavallereschi e per l’atmosfera senza tempo; Villa Necchi Campiglio . Un’oasi modernista nel cuore di Milano, con un elegante giardino privato che racconta il gusto raffinato degli anni ’30;

. Un’oasi modernista nel cuore di Milano, con un elegante giardino privato che racconta il gusto raffinato degli anni ’30; Villa dei Vescovi . Tra i colli Euganei, in provincia di Padova spicca un perfetto esempio di villa rinascimentale immersa nei vigneti, con logge panoramiche e un parco che invita alla contemplazione. Questa meraviglia si trova a Luvignano di Torreglia;

. Tra i colli Euganei, in provincia di Padova spicca un perfetto esempio di villa rinascimentale immersa nei vigneti, con logge panoramiche e un parco che invita alla contemplazione. Questa meraviglia si trova a Luvignano di Torreglia; Villa Rezzola . Affacciata con una vista da sogno sul Golfo dei Poeti a Lerici, il giardino con piante mediterranee è una chicca da non perdere;

. Affacciata con una vista da sogno sul Golfo dei Poeti a Lerici, il giardino con piante mediterranee è una chicca da non perdere; Villa Gregoriana . Un vero gioiello di Tivoli apre le porte ai visitatori, un parco romantico e storico che mixa giochi d’acqua e natura con elementi archeologici di tutto rispetto;

. Un vero gioiello di Tivoli apre le porte ai visitatori, un parco romantico e storico che mixa giochi d’acqua e natura con elementi archeologici di tutto rispetto; Villa del Balbianello. A Como non si può perdere la visita alla splendida costruzione di Tremezzina diventata famosa in tutto il mondo per il suo giardino terrazzato.

Domenica 8 giugno parteciperanno invece:

Villa della Porta Bozzolo . L’edificio a Casalzuigno in provincia di Varese è un esempio perfetto di giardino all’italiana, con geometrie verdi e fioriture spettacolari in un contesto barocco;

. L’edificio a Casalzuigno in provincia di Varese è un esempio perfetto di giardino all’italiana, con geometrie verdi e fioriture spettacolari in un contesto barocco; Palazzo Moroni . Nella città alta di Bergamo spicca questo tesoro con un giardino segreto che sembra arrampicarsi sulla collina;

. Nella città alta di Bergamo spicca questo tesoro con un giardino segreto che sembra arrampicarsi sulla collina; Casa Carbone . In Liguria a Lavagna in provincia di Genova da non perdere questo spazio outdoor che strizza l’occhio alla borghesia del primo Novecento. La location a due passi dal mare è un incanto;

. In Liguria a Lavagna in provincia di Genova da non perdere questo spazio outdoor che strizza l’occhio alla borghesia del primo Novecento. La location a due passi dal mare è un incanto; Orto sul colle dell’infinito . A Recanati si potrà visitare il giardino che ispirò Giacomo Leopardi. Uno spazio verde che unisce ispirazioni letterarie e botanica;

. A Recanati si potrà visitare il giardino che ispirò Giacomo Leopardi. Uno spazio verde che unisce ispirazioni letterarie e botanica; Giardino della Kolymbethra. Ad Agrigento a due passi dalla Valle dei Templi si può visitare un agrumeto che custodisce i veri profumi siciliani e un sistema di irrigazione molto particolare;

Villa Arconati. A Castellazzo, in provincia di Milano, si può trascorrere l’intera giornata tra le sale affrescate del Palazzo e i viali ombrosi del Giardino. Il biglietto giornaliero consente di esplorare liberamente il sito con mappa e pannelli informativi, oppure si può optare per una visita guidata di 90 minuti alla scoperta dei suoi ambienti più spettacolari.