Villa Gregoriana, il giardino romantico a Tivoli

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: istock Il Parco Villa Gregoriana a Tivoli

Nel cuore di Tivoli, tra antiche rovine e una natura incontaminata, si cela un gioiello di straordinaria bellezza: Villa Gregoriana. Questo parco, oggi gestito dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), è un perfetto connubio tra ingegneria, arte e paesaggio, dove la forza dell’acqua ha modellato un luogo di impareggiabile incanto.

Si tratta infatti di uno dei più suggestivi esempi di giardino romantico in Italia. La sua estetica del sublime, tanto cara ai viaggiatori dell’Ottocento, è un trionfo di cascate impetuose, grotte misteriose e sentieri immersi nella vegetazione lussureggiante. Uno scenario altamente suggestivo che ha ispirato pittori, scrittori e poeti, divenendo una tappa imprescindibile del Grand Tour europeo.

Villa Gregoriana è un viaggio attraverso il tempo, un luogo in cui il passato dialoga con il presente in perfetto equilibrio. Visitare questo parco significa immergersi in un’atmosfera unica, in cui ogni angolo racconta una storia di ingegno e bellezza. Per gli amanti della natura, della storia e dell’arte, è una tappa imperdibile, un angolo di paradiso alle porte di Roma che continua a incantare viaggiatori da tutto il mondo.

Storia di Villa Gregoriana

La storia della villa è legata a Papa Gregorio XVI, che nel 1832 affrontò il problema delle frequenti esondazioni del fiume Aniene. Grazie a un imponente progetto di ingegneria idraulica, il corso del fiume fu deviato attraverso un doppio traforo scavato nel Monte Catillo, dando vita alla spettacolare Grande Cascata. In quell’occasione fu anche costruito il Ponte Gregoriano che sovrasta l’antico letto del fiume, dove vengono fatte defluire le acque in eccedenza, e recuperati i ruderi degli edifici d’epoca romana presenti nella zona. L’area circostante venne trasformata in un parco naturale, divenendo una meta privilegiata per intellettuali e artisti.

Nel secondo dopoguerra lo Stato Italiano ne acquisì la proprietà e dopo decenni di abbandono, nel 2002 l’Agenzia del Demanio affidò Villa Gregoriana al FAI – Fondo Ambiente Italiano, che avviò un ambizioso progetto di restauro e valorizzazione. Ripristinato il suo splendore originario, nel 2005 il parco riaprì al pubblico e oggi i visitatori possono esplorare gli antichi sentieri, scoprire la ricchezza botanica del luogo e lasciarsi incantare dalla perfetta armonia tra storia, natura e ingegneria. Il lavoro del FAI ha permesso di riportare alla luce non solo la bellezza paesaggistica del sito, ma anche il suo valore storico e culturale, rendendo Villa Gregoriana uno dei luoghi più affascinanti da visitare nel Lazio.

La Grande Cascata

Protagonista indiscussa del parco è la Grande Cascata, che con i suoi 120 metri di altezza è la seconda più alta d’Italia dopo quella delle Marmore. Un impressionante spettacolo di forza naturale che incanta i visitatori con il fragore dell’acqua che si tuffa nel vuoto, creando giochi di luce e spruzzi scenografici.

Le sue acque, canalizzate artificialmente per proteggere Tivoli dalle inondazioni, creano uno effetto scenografico in ogni stagione. Nei periodi di piena, la cascata raggiunge la massima portata, regalando una vista imponente, mentre in estate i giochi d’acqua si fanno più delicati, permettendo di ammirare con maggiore dettaglio le rocce scolpite dalla forza millenaria del fiume.

Fonte: istock

La Valle dell’Inferno

Il Parco Villa Gregoriana si sviluppa all’interno della Valle dell’Inferno, un suggestivo canyon naturale scavato nei secoli dalll’Aniene, che dall’acropoli dell’antica Tibur giunge fino al corso del fiume con un salto di 130 metri. Il percorso si snoda tra sentieri immersi nella vegetazione, offrendo scorci spettacolari e un’esperienza immersiva tra natura e storia.

Il nome evocativo della valle deriva dalla sua conformazione: le alte pareti rocciose e le profondità oscure hanno ispirato nei secoli racconti e leggende che la associavano a un paesaggio infernale. Qui si possono osservare formazioni geologiche di grande interesse, come le pareti calcaree modellate dall’erosione, e una flora rigogliosa che si sviluppa grazie all’umidità costante della valle.

L’acropoli e i templi romani

Sull’acropoli si ergono due importanti edifici sacri di epoca romana: il tempio di Vesta, di forma circolare, e il tempio della Sibilla, a pianta rettangolare. Risalenti al I secolo a.C., sono stati fonte di ispirazione per artisti e architetti per secoli. Il tempio di Vesta, in particolare, con le sue colonne corinzie slanciate e la posizione panoramica, è tra i monumenti più rappresentativi di Tivoli.

Accanto ad esso, il tempio della Sibilla ha conservato parte della sua struttura originaria, nonostante i secoli di trasformazioni e riutilizzi, tra cui la conversione in chiesa nel Medioevo. Entrambi i templi dominano il paesaggio circostante, offrendo un punto di vista privilegiato sulla valle sottostante e sulla città di Tivoli.

I resti della villa di Manlio Vopisco

Passeggiando tra la vegetazione del parco si possono scoprire le rovine della sontuosa domus romana di Manlio Vopisco, una dimora aristocratica del II secolo d.C. caratterizzata da un’articolata architettura e attraversata da canali d’acqua. La villa, citata nelle opere del poeta Stazio, doveva essere un luogo di grande lusso, con ambienti affrescati, pavimenti in mosaico e giardini terrazzati. Gli scavi hanno rivelato anche la presenza di un sistema idrico sofisticato, che convogliava l’acqua nelle varie sezioni della dimora, dimostrando l’ingegnosità degli antichi romani nella gestione delle risorse idriche.

Le grotte di Nettuno e delle Sirene

Queste cavità naturali, modellate dall’erosione dell’acqua, sono tra le attrazioni più affascinanti del Parco Villa Gregoriana. La Grotta di Nettuno è accessibile attraverso la Galleria del generale Sextius Miollis, un tunnel scavato nella roccia all’epoca dell’occupazione francese, da cui attraverso finestrelle si ammira una bellissima vista dell’Aniene.

La grotta, avvolta da un’atmosfera misteriosa, è caratterizzata da spettacolari concrezioni calcaree e da un piccolo corso d’acqua che ne accentua la suggestione. La Grotta delle Sirene, invece, cela profondi abissi ancora inesplorati. Qui le acque si insinuano tra le rocce creando cascate sotterranee e riflessi dorati, in un ambiente che ha alimentato nel tempo miti e leggende.

Info Utili

Come arrivare

L’ingresso è da Largo Sant’Angelo; l’uscita e il bookshop dal Tempio di Vesta.

In auto

Autostrada Roma – L’Aquila A24, uscite Tivoli e Castel Madama. Proseguire seguendo le indicazioni per Tivoli, Villa Gregoriana.

In autobus

Da Roma, fermata Ponte Mammolo, alla fermata Tivoli.

In treno

Treni diretti da Roma Termini o Roma Tiburtina, Villa Gregoriana si trova a 5 minuti (400 m) dalla stazione di Tivoli.

Dalla stazione di Bagni di Tivoli partono i bus del Ville di Tivoli

Biglietti

Intero: € 10

Ridotto (6-18 anni): € 3

Iscritti FAI: ingresso gratuito

Orari di apertura

Dal 22 febbraio al 21 marzo, orario: dalle 9:30 alle 17:00

Dal 22 marzo al 29 giugno, orario: dalle 9:30 alle 18:30

Dal 30 giugno al 31 agosto, orario: dalle 9:00 alle 19:00

Dal 1° settembre al 5 ottobre, orario: dalle 9:30 alle 18:30

Dal 6 ottobre al 25 ottobre, orario: dalle 9:30 alle 18:00

Dal 26 ottobre al 9 novembre, orario: dalle 9:30 alle 16:30

Dal 10 Novembre al 14 Dicembre, orario: dalle 9:30 alle 16:00