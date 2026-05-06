Realizzati su due livelli, i Giardini La Mortella di Forio ospitano migliaia di piante mediterranee e tropicali e sono considerati tra i più belli d'Italia

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il giardino subtropicale e mediterraneo de La Mortella

Ischia, oltre a essere la più grande isola dell’arcipelago delle isole Flegree nel golfo di Napoli, è anche una delle mete estive italiane più amate. Ed è proprio qui che si trova una delle eccellenze mondiali del turismo: i Giardini La Mortella, l’oasi mediterranea e subtropicale creata nel 1956 da Susana Walton, la moglie del compositore Sir William Walton.

La Mortella, infatti, ha ricevuto il Traveler’s Choice Awards 2026 di TripAdvisor, il riconoscimento che posiziona il sito nel 10% delle migliori attrazioni a livello globale sulla base delle recensioni dei visitatori.

Come ha dichiarato la presidente della Fondazione Walton, Alessandra Vinciguerra, “Il Traveler’s Choice è uno dei premi più ambiti nel settore dei viaggi e ha un grande valore per tutti noi. Arriva nell’anno del centenario della nascita di Lady Walton, ricordata per la passione e la dedizione con cui ha realizzato un luogo unico per varietà botanica e progettualità culturale”.

Cosa vedere ai Giardini La Mortella

I Giardini La Mortella rappresentano un’eccezionale oasi botanica nata dalla collaborazione tra Lady Susana Walton e il paesaggista Russell Page. Durante la vostra visita, potrete seguire un percorso strutturato su due livelli principali, collegati da sentieri e scale panoramiche.

Nel giardino a Valle, l’itinerario si concentra sull’aspetto botanico e idrico: qui si trovano la Victoria House, dedicata alla ninfea gigante, e la Serra delle Orchidee. Il paesaggio è arricchito da diverse fontane e da una collezione di piante esotiche che include felci arboree, Ginkgo Biloba e la rara Spathodea campanulata.

Salendo verso il giardino in Collina, l’ambiente si fa terrazzato e offre vedute sulla costa di Forio. In questa sezione si incontrano architetture tematiche come il Tempio del Sole e la Sala Thai, quest’ultima caratterizzata da un’estetica orientale con fiori di loto e bambù. Punti di interesse rilevanti sono anche la cascata del coccodrillo e il Ninfeo, inserito nella vegetazione mediterranea.

Oltre all’aspetto naturalistico, il giardino conserva un forte legame con il compositore Sir William Walton: è possibile visitare la roccia che ne custodisce le ceneri e il Teatro Greco, uno spazio all’aperto destinato a eventi musicali.

Dove si trovano e come visitarli

ll giardino si trova a Forio, vicino alla Spiaggia di San Francesco in località Zaro, sull’isola di Ischia. Potete raggiungerlo con gli autobus da Ischia, Casamicciola e Lacco Ameno con la linea 198 e 171 e da Barano e Serrara Fontana con la linea 197 e 171.

Per quanto riguarda i trasporti marittimi, gli aliscafi partono da Napoli, Molo Beverello o Mergellina verso Ischia Porto, Casamicciola o Forio, mentre i traghetti da Napoli o Pozzuoli verso Ischia Porto o Casamicciola Terme.

I giardini sono aperti dal 2 aprile al 1 novembre 2026, solamente il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00. Il biglietto, acquistabile in loco, costa 15 euro per gli adulti e 12 euro quello ridotto. Il giardino ha due entrate e biglietterie: una in Via Francesco Calise 45, il cui ingresso è pedonale, e una in Via Zaro, dove l’ingresso è carrabile con parcheggio gratuito.

All’interno non sono consentiti gli animali e, se volete partecipare agli eventi musicali organizzati durante l’estate, consigliamo di consultare il sito ufficiale.