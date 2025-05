Fonte: Giardino della Kolymbethra Giardino della Kolymbethra di Agrigento

In Sicilia, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, luogo amato e apprezzato in tutto il mondo, si nasconde un tesoro unico, che pochi oggi conoscono: il Giardino della Kolymbethra.

Chiunque visiti questo luogo rimane senza parole. Natura, storia e spiritualità si fondono creando un’esperienza sensoriale unica, capace di incantare gli occhi ed il cuore di qualsiasi viaggiatore. Una destinazione lontana dalle rotte turistiche più ambite e ricercate, che potrebbe trasformarsi in un’idea unica per il tuo prossimo viaggio alla scoperta dei tesori nascosti della Sicilia e dell’Italia intera. Ecco cosa devi sapere del Giardino di Kolymbethra ad Agrigento, un angolo di paradiso.

Cos’è il Giardino della Kolymbethra? Storia ed origini

Il Giardino della Kolymbethra è un vero e proprio paradiso, dalla grandezza di oltre cinque ettari, che si trova nel cuore della Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più affascinanti al mondo e Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il nome di questo luogo deriva dal greco antico “kolymbethra” e significa, letteralmente, “vasca per nuotare”.

Originariamente, infatti, questi giardini erano una grande cisterna artificiale, realizzata addirittura nel quinto secolo a.C, con lo scopo di raccogliere le acque provenienti dalle sorgenti della vicina collina di Agrigento grazie ad un complesso sistema di gallerie sotterranee.

È stato con il passare dei secoli che questo bacino si è trasformato in un bellissimo giardino rigoglioso, che ha subito continue modifiche nel tempo grazie ad arabi e normanni che, durante il loro dominio, hanno introdotto coltivazioni di agrumi, mandorli, ulivi e piante aromatiche.

Un giardino che, nonostante la sua bellezza ed il fatto di essere diventata un’oasi agricola preziosa per gli abitanti di Agrigento, nel Novecento è stata abbandonata nel dimenticatoio. Tutto questo, almeno, fino all’intervento del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, che ha trasformato questo luogo in un affascinante giardino, valorizzando le sue bellezze e riaprendolo al pubblico, diventando un’attrazione estremamente amata in Sicilia.

Perché visitare il Giardino della Kolymbethra?

Sotto la gestione del FAI, questo luogo ha visto una costante crescita nel tempo di servizi e turisti, che lo hanno reso uno scalo archeologico molto apprezzato dagli amanti della storia antica. Il Giardino della Kolymbethra è anche sede di eventi culturali ed attività didattiche, adatte ai visitatori di tutte le età, grandi e bambini, per un vero viaggio nel tempo.

Cosa vedere nel Giardino della Kolymbethra: tra storia, natura e scoperta

Camminare lungo i sentieri del giardino, si può ammirare l’imponente cornice dei templi greci, mentre intorno si respira il profumo intenso degli aranci, dei limoni, del mirto e del rosmarino. Questo trasforma il Giardino della Kolymbethra come un luogo in cui vivere un’esperienza unica, in grado di coinvolgere tutti i sensi.

Al suo interno è possibile visitare diverse aree tematiche, ognuna delle quali racconta un pezzo della storia del paesaggio mediterraneo siciliano. Uno degli elementi più affascinanti e assolutamente da vedere del sito sono gli ipogei, delle antiche gallerie scavate nella roccia, che facevano parte del sistema idrico dell’antica Akragas, l’odierna Agrigento. È anche possibile esplorare questi cunicoli attraverso delle visite guidate, per un itinerario sotterraneo della durata di circa 40 minuti. Un escursione perfetta per chi ama la storia e l’archeologia e desidera il lato più nascosto della Sicilia antica.

Da visitare sono anche gli orti didattici, i percorsi olfattivi, gli spazi dedicati al relax ed i diversi punti panoramici, dai quali è possibile ammirare alcuni degli scorci più belli e spettacolari della Valle dei Templi.

Quando visitare il Giardino della Kolymbethra: i periodi migliori

Il giardino è aperto tutto l’anno, ma il periodo migliore per vistarlo e scoprire tutta la sua bellezza è la primavera, quando la vegetazione è in piena fioritura e le temperature sono ideale per passeggiare tra gli alberi di agrumi. Inoltre, durante la bella stagione, è possibile anche partecipare a laboratori, degustazioni e piccoli eventi culturali, tutti pensati per valorizzare le tradizioni locali. Anche l’autunno è perfetto per godersi una visita senza l’affollamento estivo e con una luce dorata che rende il paesaggio ancora più suggestivo.

Nei mesi di Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre è possibile visitare il giardino dalle 10.00 alle 16.00, da Marzo a Maggio ed Ottobre dalle 10.00 alle 18.00, a Giugno dalle 10.00 alle 19.00, da Luglio a Settembre dalle 10.00 alle 20.00.

Per visitare il Giardino della Kolymbethra è necessario acquistare in precedenza un biglietto che prevede l’ingresso alla Valle dei Templi. Il prezzo del biglietto combinato che prevede l’ingresso ad entrambe ha un costo di 23€ per gli adulti, ridotto a 2€ per i bambini dai 6 ai 17 anni e di 15€ per gli studenti dai 18 ai 25 anni. Per gli iscritti al FAI il costo d’ingresso alla Valle dei Templi è di 10€, mentre è gratuito al solo Giardino.

Il solo ingresso al Giardino della Kolymbethra ha un costo di 7€ per gli adulti, ridotto a 2€ dai 6 ai 17 anni ed a 5€ per gli studenti.

Per chi volesse visitare anche gli ipogei è necessario acquistare un ingresso a parte, che ha un costo di 10€ per gli adulti, 7€ ridotti e gratuito per i bambini fino a 5 anni.

Fonte: iStock

Un giardino da vivere, proteggere e raccontare

Il Giardino della Kolymbethra è una meta ideale per tutti, grandi e bambini. Per tutte quelle famiglie che vogliono scoprire il fascino della storia antica e della natura tramite percorsi educativi ed attività per bambini, ma anche per le coppie che cercano un luogo romantico e fuori dal comune, amanti della natura e dell’archeologia.

Visitare il Giardino della Kolymbethra è un’occasione unica per scoprire un luogo incantevole, nel cuore della Sicilia, dove il FAI tutela il patrimonio culturale e naturale italiano, trasformando l’area in una destinazione unica.

Per chiunque stia pianificando un viaggio alla scoperta della Sicilia e vuole vivere appieno il lato autentico, profondo e poetico dell’isola, allora il Giardino della Kolymbethra deve essere inserito assolutamente all’interno dell’itinerario. Sarà una tappa indimenticabile!