L’appetito vien viaggiando, visitando le città dove si mangia meglio al mondo

Fonte: iStock Città dove si mangia meglio al mondo

Città che vai, cibo che trovi. Lo sanno bene tutti i viaggiatori che si mettono in viaggio ogni giorno con un solo obiettivo, quello di immergersi e perdersi nella cultura locale delle destinazioni che visitano attraverso i sensi, primo fra tutti quello del gusto. Del resto lo sappiamo anche noi che quello della gola è l’unico peccato concesso, soprattutto quando siamo in movimento.

E se è vero che ogni luogo del mondo merita di essere scoperto anche attraverso le prelibatezze che appartengono alla cucina locale, è altrettanto vero che ci sono alcune destinazioni che, più di altre, sono capaci di inebriare il palato in maniera unica e straordinaria.

A stilare la lista dei luoghi da raggiungere per appagare il senso del gusto ci ha pensato Tripadvisor. Il popolare sito di recensioni, infatti, ha raccolto le opinioni di milioni di viaggiatori arrivando a stilare la lista delle città dove si mangia meglio al mondo. E vi anticipiamo che nella top ten ci sono ben tre italiane.

La città dove si mangia meglio al mondo è in Italia

Il nostro viaggio di oggi ci conduce alla scoperta di una città meravigliosa, un territorio che conserva e preserva da secoli un patrimonio artistico, architettonico e culturale che ha influenzato tutto il mondo e che, probabilmente, non conosce eguali. Stiamo parlando di Roma, la Capitale italiana, infatti, si è guadagnata il primato di città dove si mangia meglio al mondo.

La classifica, stilata da Tripadvisor, ha preso in considerazione le tantissime recensioni lasciate da viaggiatori di tutto il mondo su determinate destinazioni, e il loro gradimento rispetto a ristoranti e prodotti caratteristici. Come lo scorso anno, Roma ha conquistato di nuovo un posto d’onore nella classifica delle città dove si mangia meglio al mondo, guadagnandosi un primato globale.

Oltre a essere al quarto posto nei Travellers’ Choice Best of the Best, come meta più visitata al mondo, Roma è riuscita a battere concorrenti agguerrite con le sue ricette locali e una cucina unica al mondo che è entrata nel cuore di milioni di viaggiatori.

Al secondo posto della stessa classifica, invece, troviamo l’isola di Creta, la maggiore e più popolosa della Grecia, seguita poi dalla città di Hanoi in Vietnam. Il cibo italiano, però, resta il preferito dei viaggiatori, come conferma il fatto che nella top ten della medesima lista sono comparse anche altre due città italiane.

Roma, Napoli e Firenze nella top ten

Dopo Roma, che ha conquistato il primato assoluto nel Belpaese, ci sono altre due città italiane nella top ten. Al quarto posto, subito dopo il podio, troviamo Firenze con i piatti tipici, caratterizzati da sapori autentici e genuini. Nella stessa classifica troviamo anche Napoli, con le sue pizze, i dolci e le altre prelibatezze territoriali che hanno conquistato i viaggiatori del mondo, e che hanno fatto arrivare il capoluogo campano all’ottavo posto.

Le altre città presenti nella top ten, oltre alle nostre italiane, sono Creta e Hanoi, che si sono guadagnate il secondo e il terzo posto. Parigi, invece, si è posizionata in quinta posizione dopo Firenze. Dopo di lei troviamo Barcellona e Lisbona, rispettivamente al sesto e al settimo posto. Concludono la classifica dopo Napoli, invece, le città di New Orleans in Lousiana e la Jamaica.

Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le destinazioni da raggiungere. A noi non resta che augurarvi buon appetito.