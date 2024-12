Le città più economiche al mondo sono queste (una è italiana)

Fonte: iStock Le città più economiche al mondo

In un periodo in cui il costo della vita continua a crescere in tutto il mondo, identificare città che offrano condizioni economiche vantaggiose può rappresenta una vera sfida. Che si tratti di acquistare una nuova casa oppure di turisti in cerca di destinazioni low cost, sapere dove è possibile risparmiare assume un’importanza notevole.

Comparethemarket, sito di comparazione prezzi del Regno Unito, ha analizzato 42 capitali, per determinare i luoghi più convenienti dove vivere: ecco i risultati.

Come viene calcolata la convenienza?

La classifica prende in considerazione undici parametri, ciascuno dei quali contribuisce in modo importante alla spesa quotidiana. Gli affitti, spesso il maggiore esborso mensile per famiglie e single, emergono come un punto chiave.

Anche i trasporti pubblici, che incidono sulla mobilità giornaliera, e i costi per generi alimentari e servizi, come energia e internet, sono stati presi in considerazione. Infine, lo studio ha incluso il prezzo dell’intrattenimento e delle attività culturali, per stilare un’analisi “in equilibrio tra necessità e piaceri” e mettere così in luce città che non siano soltanto economiche, ma anche vivibili e stimolanti.

Le città più convenienti al mondo

Tra le città che si sono distinte per essere economiche, il podio è rappresentato da:

Seoul, Corea del Sud : si posiziona come la città più conveniente al mondo, grazie a un tasso di disoccupazione del 2,50%, il più basso tra le 42 città analizzate. La capitale sudcoreana beneficia anche di un tasso d’interesse del 3,50% e di aumenti contenuti dei prezzi degli immobili (11,10%) e degli affitti (8,50%) dal 2015. Anche le tariffe medie dell’elettricità (circa 0,194 AUD per kilowattora) contribuiscono a renderla competitiva. Tuttavia, i costi di alimenti base come latte e pane risultano elevati, mentre i salari medi annui rimangono bassi rispetto ad altre città;

L’Europa tra risparmio e comfort

Nonostante l’Europa sia spesso associata a costi elevati, ci sono eccezioni che confermano la regola. Sofia, in particolare, è una destinazione ideale per chi cerca un’elevata qualità della vita a un prezzo contenuto.

Anche Cracovia, in Polonia, e Lisbona, in Portogallo, non sono da meno: affitti accessibili, trasporti economici e una vivace scena culturale. Si tratta di città che attraggono non solo turisti ma anche nomadi digitali e pensionati in cerca di uno stile di vita all’insegna del comfort senza spendere una fortuna.

Roma: l’unica città italiana in classifica

Roma si distingue nella classifica delle più accessibili al mondo, all’ottavo posto con un punteggio complessivo di 5,59.

La capitale, celebre per la sua straordinaria eredità storica e culturale, ha saputo coniugare un costo della vita ragionevole con un’alta qualità dell’esperienza urbana. Nonostante l’afflusso turistico, i prezzi relativi agli affitti e alla ristorazione rimangono competitivi rispetto ad altre metropoli europee.

Un risultato che evidenzia come Roma non sia solo una meta turistica di eccellenza, ma anche una città vivibile per residenti ed expats.

L’Asia: destinazioni economiche in crescita

L’Asia è da tempo riconosciuta come un continente dalle numerose opportunità economiche, e città come Hanoi e Bangkok ne sono l’esempio perfetto. Qui, la modernità incontra tradizioni secolari, e crea un ambiente appetibile per residenti e viaggiatori.

Bangkok, ad esempio, è nota per i suoi mercati vivaci, lo street food economico e i trasporti pubblici a basso costo, mentre Hanoi si distingue per l’autenticità e per una comunità sempre più internazionale.