Annullato il Carnevale di Rio del 2021, il più famoso del mondo

Il Carnevale di Rio de Janeiro 2020, le foto più belle

Rinviato a data da destinarsi il Carnevale di Rio de Janeiro del 2021. Si sarebbe dovuto tenere il prossimo mese di febbraio, ma l’emergenza Coronavirus ha imposto lo stop all’evento che ogni anno attira milioni di persone. Non accadeva dal 1912.

Le famose scuole di samba stanno però studiando un’alternativa, un evento che si possa svolgere in tutta sicurezza. Nell’attesa di eventuali – speriamo – aggiornamenti e di buone notizie, per il momento possiamo solo provare “saudade” per la mancanza di una delle feste più belle, divertenti, e colorate del mondo. Per un pelo si era svolta l‘edizione del 2020 la scorsa fine di febbraio.

In un’esplosione di colori, nel sambodromo avevano sfilato le scuole di samba, bellissime donne, gli indigeni dell’Amazzonia brasiliana e tutta la popolazione. Milioni di brasiliani e anche di turisti – tra gli ultimi, forse, ad aver visitato il Brasile – sono scesi per le strade a ballare e ad assistere a uno spettacolo che non si scorda mai.

Il Carnevale di Rio de Janeiro, infatti, è uno degli eventi più famosi al mondo, in grado di attirare ogni anno oltre un milione di visitatori, pronti a godersi i festeggiamenti in questa coloratissima città. Le celebrazioni del Carnevale, in questo angolo di Sudamerica, sono una vera e propria tradizione e durano dal giovedì al Martedì Grasso. Il periodo è piuttosto limitato, ma il divertimento è intensissimo tra sfilate, feste, gare e molto altro.

Nei giorni del Carnevale la festa non si interrompe mai, va avanti anche tutta la notte. Si balla e si festeggia praticamente ovunque: nei locali, per strada e in spiaggia. Le sfilate principali si tengono nel Sambodromo, mentre quelle minori sono organizzate in altre zone di Rio.

Il Carnevale di Rio nasce da quello europeo ed è stato “importato” in Brasile dai coloni portoghesi. In seguito, la popolazione locale contaminò questa tradizione con musica e danze afroamericane, in cui le ballerine indossavano costumi colorati, lustrini e piume. Quello che ancora oggi – tranne quest’anno – avviene a Rio durante il Carnevale.