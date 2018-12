Alberobello, i trulli si vestono di magia con il Festival delle Luci

editato in: da

Città della Puglia nota per i suoi trulli, Alberobello è splendida in ogni periodo dell’anno. Ma, durante le festività natalizie, s’accende di vera magia.

Fino al 7 gennaio, qui, va in scena “Christmas Lights“, appuntamento parte del ricco programma d’eventi “Trulli viventi” che intende regalare ai turisti un motivo in più per visitare questo straordinario angolo d’Italia anche durante l’inverno. Oltre ai tradizionali addobbi natalizi, all’animazione e alla filodiffusione che porteranno in città lo spirito natalizio, il Rione Monti e il centro cittadino saranno accesi di straordinari colori.

Ma non è, “Christmas Light”, l’unico appuntamento che animerà il Natale di Alberobello. Il 26 e il 29 dicembre si terrà il tradizionale presepe vivente nel rione Aia Piccola, mentre un fitto programma di concerti, esibizioni di presepi, incontri con Babbo Natale (all’interno del Trullo di Babbo Natale) e spettacoli di artisti di strada regalerà a grandi e piccini attimi di vera felicità . Oltre, ovviamente, ai classici mercatini e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio di Largo Martellotta.

Così ha spiegato Antonella Ivone, assessore al turismo: «Con questo programma di eventi abbiamo voluto far respirare il clima natalizio in tutto il paese. Vogliamo arrivare al cuore dei cittadini affinché si respiri un’aria di festa ovunque. Mi auguro che Alberobello, paese magico per i suoi trulli, possa diventare ancora più bello in questo Natale, colorato dalle luci che attirano ogni anno centinaia e centinaia di visitatori e animato dagli appuntamenti che abbiamo preparato con grande impegno e attenzione per tutte le fasce d’età ».

Così, per oltre un mese, Alberobello sarà tutto un tripudio di stelle e di cristalli ghiacciati, grazie al videomapping che vestirà gli iconici trulli – Patrimonio dell’Umanità UNESCO – dei classici soggetti natalizi. Lo spettacolo, creato da Unique Eventi e dall’azienda Engine, regala al concetto di luminaria un significato tutto nuovo. In un contesto che, già di per sé, al mondo non ha eguali.

Del resto, da Como a Bressanone, quella del videomapping sembra essere la nuova tendenza degli addobbi natalizi. E tutti, grandi e piccini, non possono che emozionarsi dinnazi a questa colorata magia.