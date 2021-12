Alberi dal mondo. Ecco quelli da record

Gli alberi di Natale ci affascinano da sempre perché sono il simbolo di una tradizione che si perpetua da secoli, nonché sono riconosciuti come i rappresentati ufficiali della magia del periodo più atteso dell’anno. Ci fanno compagnia durante tutto l’Avvento illuminando le strade, i quartieri e i vicoli delle città di tutto il mondo. Scintillando dentro le nostre case.

Sono grandi, piccoli, solidali, colorati, costosissimi, più o meno famosi. Eppure indipendentemente dai dettagli, ognuno di questi sa incantarci sempre e comunque. Ma se volete lasciarvi ispirare da quelli più straordinari nel mondo, magari per realizzare i vostri, ecco la lista di quelli da record.

Iniziamo da un orgoglio tutto italiano, quello dell’albero galleggiante di Castiglione del Lago. I numeri esorbitanti non lasciano spazio a dubbi: con 2559 luci, e oltre un chilometro di lunghezza, l’albero protagonista della manifestazione Luci sul Trasimeno si aggiudica il primato come la più grande installazione luminosa galleggiante del nostro Paese. Ed è, sicuramente, anche la più originale.

Il primato dell’albero più grande del mondo però, resta ancora a Gubbio. Un’altro orgoglio nostrano. È qui che ogni anno, dal 1980, viene installato sul monte Ingino di Gubbio il gigantesco albero formato da 950 lampadine. La sagoma si estende su tutto il perimetro collinare snodandosi per 750 metri d’altezza. Pensate che solo la sua stella occupa oltre mille metri quadri.

Ma gli alberi da record nel mondo non sono solo quelli dalle altezze maestose, ma anche dal costo esorbitante. Ad Abu Dhabi, per esempio, c’è un albero da 11 milioni di dollari. Su un’altezza di 13 metri, le decorazioni tradizionali lasciano il posto a bracciali, collier, diamanti e pietre preziose dando vita a un vero e proprio tesoro. L’albero più costoso del mondo si trova all’interno dell’Emirates Palace Hotel

Se ci fosse un Guinnes per l’albero più celebre del mondo non avremmo dubbi che questo sarebbe affidato a quello del Rockefeller Center di New York. L’evento dell’accensione, del resto, attira nella Grande Mela cittadini e viaggiatori da tutto il mondo inaugurando la stagione più magica di sempre. Il grande abete, decorato sapientemente con migliaia di luci, è diventato il vero e proprio simbolo del Natale in città e del mondo intero.

Ed è probabilmente agli alberi del mondo che Thomas Jeromin si è ispirato per creare quelli della sua dimora. L’uomo che vive a Rinteln, in Bassa Sassonia, si è appena aggiudicato il Christmas tree world record con i suoi 444 alberi di Natale che brillano tra le stanze della sua casa.