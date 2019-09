Airbnb cerca 5 volontari per un viaggio in Antartide

editato in: da

Airbnb e Ocean Conservancy annunciano Antarctic Sabbatical, un’opportunità senza precedenti per 5 fortunati, di volare nel continente più remoto della Terra e unirsi, nel mese di dicembre, alla scienziata Kirstie Jones-Williams in una missione di ricerca scientifica unica nel suo genere.

Dovranno raccogliere campioni di neve e studiare il grado di penetrazione delle microplastiche nel suolo dell’Antartide: l’obiettivo è quello di è quello di accrescere la consapevolezza dell’impatto dell’uomo sul clima in uno degli ecosistemi meno conosciuti e più isolati al mondo.

Ma anche di condividere i dati approfonditi su come l’inquinamento generato dalla plastica in altre parti del mondo abbia un riflesso importante anche nel continente più remoto della Terra, e per nulla indifferente. La spedizione degli scienziati volontari durerà un mese e prevederà:

Corso immersivo a Punta Arenas, in Cile, durante il quale i volontari verranno preparati alla missione con lezioni di glaciologia e campionatura sul campo, nonché laboratori ed esercitazioni pratiche con l’attrezzatura.

Volo per l’Antartide, dove avrà inizio la missione scientifica, con atterraggio su una pista di ghiaccio blu formatasi naturalmente.

Raccolta di campioni di neve e studio delle microfibre estranee per determinare il percorso compiuto nel pianeta dai rifiuti e dall’inquinamento.

Visita del Polo Sud, dove con pochi passi è possibile andare da una parte all’altra del globo.

Possibilità di esplorare la bellezza di siti antartici (come Drake Icefall, Charles Peak Windscoop e Elephant’s Head) e scoprire la geografia del continente.

Ritorno in Cile, dove i volontari continueranno a studiare le loro scoperte e collaboreranno con Ocean Conservancy per diventare ambasciatori per la protezione degli oceani. In questo ruolo, forniranno informazioni su come la community di Airbnb e tutti gli altri individui possono contribuire a ridurre al minimo la propria impronta ecologica relativa alla plastica e supportare così la missione.

“Insieme a Ocean Conservancy ci stiamo impegnando per far luce sul problema delle microplastiche e responsabilizzare il maggior numero possibile di persone in merito all’impatto dei propri comportamenti” ha spiegato Chris Lehane, vicepresidente delle Politiche Globali e della Comunicazione di Airbnb. “Se Airbnb rappresenta già una soluzione di viaggio intrinsecamente più sostenibile rispetto ad altre, per il fatto che le persone utilizzano per i propri soggiorni spazi già esistenti, dobbiamo continuare a cercare modi in cui la piattaforma può contribuire a ridurre l’impatto umano sull’ambiente. C’è ancora molto da fare e ci impegneremo in questa direzione”.

L’Antarctic Sabbatical arriva dopo il successo dell’Italian Sabbatical, un progetto di rigenerazione urbana ideato da Airbnb e promosso da Wonder Grottole, che ha offerto l’opportunità a 5 volontari da tutto il mondo di trascorrere 3 mesi nell’antico borgo di Grottole, in Basilicata, per contribuire a rivitalizzare un centro storico ormai quasi disabitato.

Per candidarsi al programma, basta andare sul sito Airbnb e compilare il modulo apposito. Buona fortuna!