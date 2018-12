Air Italy volerà a Chicago nel 2019

editato in: da

Air Italy volerà da Milano a Chicago nel 2019.

L’aeroporto O’Hare International sarà, infatti, il sesto aeroporto del Nord America servito dalla compagnia aerea dopo New York, Miami, San Francisco, Los Angeles e Toronto

Il primo volo partirà da Malpensa il 14 maggio e sarà l’unico volo non-stop a collegare tre volte alla settimana le due città.

Chicago si affaccia sul Lago Michigan, uno dei cinque laghi americani nonché il più grande degli Stati Uniti. Il lago è talmente grande che non si vede la sponda opposta. Quando non è ghiacciato ci navigano persino le navi, tanto è profondo. D’inverno. invece, diventa una lastra di ghiaccio su cui si può pattinare e passeggiare, mentre d’estate si trasforma nel mare di Chicago, con tanto di spiagge e yacht club.

Il quartiere di edifici che si affaccia sul lago è il Gold Coast ed è uno dei più signorili e costosi della città. Oltre al lago, Chicago è attraversata dal Chicago River e da diversi canali che le sono valse il soprannome di ‘Venezia d’America’.

Dopo il Grande incendio di Chicago del 1871, durante il quale la città bruciò per tre giorni ininterrottamente, distruggendo 17.500 edifici, furono chiamati i più grandi architetti dell’epoca per ricostruirla interamente. Tra i nuovi edifici fu costruito anche l’Home Insurance Building, il primo grattacielo della storia.

La via dello shopping è il Magnificent Mile (The Mag Mile) una parte di Michigan Avenue lunga un miglio su cui si affacciano i centri commerciali, i negozi dei brand americani più famosi, gli hotel più belli e gli uffici delle principali compagnie multinazionali. Qui si trovano anche tantissimi locali e ristoranti e molti musei. Molti turisti preferiscono Chicago a New York City. Per scoprirlo non resta che prenotare un volo.

Il nuovo Milano Malpensa – Chicago si aggiunge alle altre rotte verso il Nord America annunciate per il 2019, che prevedono l’apertura di Los Angeles il 3 aprile, San Francisco l’11 aprile e Toronto il 6 maggio.