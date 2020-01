Air France e KLM: voli intercontinentali scontati fino al 27 gennaio

editato in: da

È il momento giusto per fare un viaggio intercontinentale: con le promozioni Air France–KLM potete lasciarvi per un po’ alle spalle l’Europa e scoprire nuovi orizzonti. Il colosso nato dalla fusione della compagnia di bandiera francese e della compagnia di bandiera dei Paesi Bassi ha deciso di mettere a disposizione dei suoi utenti una serie di sconti che possono portare (quasi) in tutto il mondo.

Fino al 27 gennaio sui siti di Air France e Klm sarà possibile prenotare e volare fino alla fine di novembre in classe economica dai principali aeroporti d’Italia, con ulteriori sconti sui biglietti meno cari.

Per esempio si può fuggire in Asia con Air France: dall’aeroporto di Milano si può raggiungere Taipei al costo di 418 euro per il mese di febbraio (tasse incluse). Qui potrete visitare il National Palace Museum in cui trovano spazio libri, gioielli, opere d’arte di ogni tipo e perdervi tra oltre 700mila opere. Potete inoltre visitare il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti del mondo con i suoi oltre 500 metri d’altezza: la vista della città da qui è spettacolare.

Se invece pensavate di andare in Africa, sappiate che, sempre con Air France, potete raggiungere Nairobi, in Kenya: da Roma vi costerà 417 euro a gennaio, 409 a marzo. Meta ideale per chi ama i safari, Nairobi ha splendidi parchi nazionali che permettono di entrare a stretto contatto con la natura e gli animali.

Per chi punta al Sud America, KLM permette di volare a Buenos Aires da Bologna, al costo di 452 euro. In un clima favorevole tutto l’anno, qui potrete immergervi nella cultura argentina visitando i principali quartieri e piazze di Buenos Aires. Da Plaza De Mayo, uno dei punti più antichi della città, potrete decidere se spostarvi verso Recoleta, uno dei quartieri più visitati dai turisti. Qui si fanno spazio i monumenti storici ma anche sepolture illustri (nel cuore del quartiere c’è anche il cimitero di Recoleta, con la tomba di Evita Peròn).

Questi sono solo alcuni dei voli in offerta: con KLM si può anche volare a New York pagando 324 euro o a San Francisco pagandone 418. E ancora, si può viaggiare verso Aruba (477 euro), Sain Martin (532 euro), Guayaquil (501 euro) e Lima (538 euro).

Con Air France si vola anche a Cape Town (439 euro), alle Seychelles (529 euro) o verso Delhi (379 euro), Mumbai e Bangalore (409 euro), Seoul (429 euro) e Ho Chi Minh (499 euro). Insomma, che sia per una vacanza o che sia per lavoro, non c’è altro da fare che cogliere l’occasione al volo e prenotare. L’offerta, infatti, sarà disponibile fino all’esaurimento dei biglietti.