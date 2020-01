Air Europa lancia le offerte Time to Fly per volare nel 2020

editato in: da

La spagnola Air Europa, membro dell’alleanza SkyTeam e a oggi uno dei vettori con la flotta più moderna tra le compagnie aeree del vecchio continente, durante lo scorso anno ha trasportato oltre 11 milioni di passeggeri e inaugura il 2020 con nuove imbattibili offerte che faranno volare tanti altri viaggiatori.

Air Europa ha lanciato la nuova campagna Time To Fly, prezzi super convenienti per partire dal 7 gennaio al 18 giugno. Le destinazioni coperte sono tutte quelle del network: con 89 euro si potrà raggiungere la Spagna mentre con meno di 500 euro ci si potrà concedere una vacanza ai Caraibi e in Centro America (tariffe da 449 euro) o perché no, spingersi fino al Sud America (tariffe da 499 euro).

Immaginate di trascorrere questi freddi mesi invernali in Brasile ad esempio, partecipando al celebre Carnevale di Rio de Janeiro o abbronzandovi sulle spiagge di Fortaleza. Altrimenti, perché non visitare il Messico e scoprirne la tradizione millenaria. Oppure pianificare un giro della penisola iberica ed esplorare Madrid, Valencia, Barcellona e poi via, spingersi fino alle islas come Maiorca, Minorca, Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria.

Quando prenotare

Per approfittare delle offerte di Time To Fly occorre affrettarsi e acquistare il proprio volo sul sito di Air Europa entro il 19 gennaio. Ad eccezione di alcuni periodi non inclusi nella promozione, ci sarà modo di organizzare il proprio viaggio fino a metà giugno.

Cosa include la tariffa

State già sognando la vostra prossima destinazione a bordo di Air Europa? Pensate anche al bagaglio. Le tariffe più economiche, incluso nell’offerta, vi consentiranno di portare a bordo soltanto il bagaglio a mano. Se invece la vostra meta sono le isole spagnole, è compreso anche il bagaglio in stiva.

Potreste andare a surfare alle Canarie o fare del trekking alle Baleari, in attesa che arrivi l’estate e lanciarvi nello sfrenato divertimento della giovane Ibiza. Non resta che preparare la valigia e prenotare.