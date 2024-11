Volare e navigare con lo stesso mezzo? Tra poco sarà possibile

Air Cube, il progetto di uno sky yacht ibrido che sarà in grado di solcare le acque e librarsi in cielo, promette di rivoluzionare il concetto di viaggio di lusso

Il mondo del lusso e dell’innovazione si prepara ad accogliere una novità senza precedenti: Air Cube, l’avveniristico progetto di Design4Future, spin-off del Leoni Design Workshop (LDWO). Dopo il successo della Cube Houseboat, una casa galleggiante in vetro rosso costruita su un catamarano di alluminio, il team guidato da Jacopo Leoni si è spinto oltre, arrivando a concepire un’idea rivoluzionaria: uno “sky yacht” ibrido, un appartamento volante che unisce le esperienze di viaggio in acqua e in aria.

Un nuovo concetto di lusso sospeso tra mare e cielo

L’Air Cube rappresenta un progetto visionario, una fusione tra uno yacht e un dirigibile, pensato per offrire una combinazione di comfort, eleganza e un’esperienza di viaggio finora inimmaginabile. Il design futuristico prevede un appartamento fluttuante agganciato a un enorme pallone aerostatico, capace di sollevarsi e librarsi nel cielo dopo un periodo di navigazione in acqua.

Si tratta a tutti gli effetti di un’evoluzione della Cube Houseboat: la casa in vetro rosso, già apprezzata per la sua estetica audace e il concetto di mobilità sull’acqua, diventa ora parte di un mezzo che promette di cambiare il modo in cui concepiamo il viaggio di lusso. L’appartamento può infatti navigare come una barca e poi trasformarsi in un dirigibile per un’esperienza aerea unica.

Un design che unisce estetica e funzionalità

All’interno dell’Air Cube, il lusso è palpabile in ogni dettaglio. La cabina privata include un’area per la cena, un ampio salone e tutti i comfort moderni che si possono trovare in un hotel di alta gamma. La spaziosa camera da letto è dotata di un lucernario posizionato proprio sopra il letto, che offre la possibilità di ammirare le stelle di notte e consente un’illuminazione naturale durante il giorno. Gli spazi comuni, come il soggiorno e la sala da pranzo, sono collocati su lati opposti della cabina, creando un ambiente conviviale e funzionale.

In fondo all’appartamento trova posto il cuore tecnologico dell’Air Cube: la plancia di comando, che si trasforma anche in un’area di osservazione panoramica da cui ammirare scenari mozzafiato. Da qui, il comandante può manovrare l’imbarcazione sull’acqua e, una volta in volo, pilotare l’Air Cube. Immaginate il piacere di osservare il mondo dall’alto, librandosi come un dirigibile ma con la stabilità e il comfort di una residenza di lusso.

Sostenibilità e tecnologia per il viaggio del futuro

L’Air Cube non è solo una meraviglia di design e comfort, ma anche un progetto che guarda al futuro del viaggio sostenibile. Design4Future mira infatti a creare un’esperienza di viaggio che sia non solo straordinaria per i passeggeri, ma anche rispettosa dell’ambiente.

Sotto l’appartamento galleggiante, il team prevede di installare i sistemi di propulsione e motori necessari per il funzionamento del dirigibile ibrido. Questo permetterà all’Air Cube di mantenere una velocità moderata, accentuando l’aspetto contemplativo e rilassante del viaggio, senza la velocità tipica di un aereo convenzionale.

Nonostante l’Air Cube sia ancora in una fase progettuale, il team di Design4Future è determinato a trasformare questo sogno in realtà. E anche se ci vorranno anni per sviluppare la tecnologia necessaria, Jacopo Leoni e i suoi collaboratori sono convinti del potenziale di questo sky yacht. Con la sua capacità di offrire esperienze uniche sia in volo che sul mare, l’Air Cube si prefigge di ridefinire il concetto di viaggio di lusso, che unisce l’eleganza di un dirigibile e la raffinatezza di uno yacht esclusivo.