Fonte: iStock Gruppo di delfini avvistati da una barca a vela

I delfini sono tra le creature marine più amate, per la loro intelligenza e la natura giocosa. Il Mediterraneo ne ospita diverse specie, ognuna con caratteristiche fisiche e comportamenti diversi, tra cui il delfino comune – che privilegia sia le acque costiere che il mare aperto, e lo si vede spesso nuotare vicino a barche e navi – la stenella striata, avvistata specialmente nelle acque profonde e lontane dalla costa, il tursiope e il grampo.

L’Italia è famosa per l’avvistamento dei delfini, con la massima concentrazione nel Mar Ligure, nelle acque dell’arcipelago toscano, della Sicilia, della Sardegna e del Golfo di Taranto. Ma le opportunità di vivere un’esperienza marina straordinaria e osservare gli animali nel loro habitat naturale non mancano anche all’estero, dallo Stretto di Gibilterra alla Grecia. Scopriamo allora i luoghi migliori dove ammirare da vicino questi splendidi mammiferi marini, e cosa sapere prima di partire per la vostra straordinaria avventura.

Il Santuario Pelagos in Liguria

Come detto, in Italia sono tantissimi i luoghi dove ammirare i delfini che nuotano nelle nostre acque cristalline. La Liguria, in particolare, è uno dei più famosi al mondo per l’avvistamento di questi bellissimi esemplari nel Mediterraneo. Grazie al programma “Cetacean Sanctuary Research” (CSR) si ha, infatti, l’opportunità unica di osservare delfini e balene nel “Santuario Pelagos”, un ampio tratto di mare specialmente protetto per i cetacei, contribuendo al contempo alla loro sopravvivenza e alla conservazione di queste specie. Chi lo desidera, può quindi vivere la straordinaria esperienza di incontrare i cetacei a fianco degli esperti.

Grazie al gioco di venti e di correnti e alla conformazione del fondale, con profondi canyon e montagne sommerse, quest’area è particolarmente ricca di vita, probabilmente come nessun’altra nel Mediterraneo. Basti pensare che ospita tutte le otto specie di balene e delfini dei nostri mari, in un numero decisamente maggiore di altre zone.

Le crociere durano 6 giorni e si svolgono nel Mar Ligure, con partenza da Sanremo, da maggio a settembre. I partecipanti sono ospitati sul motorsailer “Pelagos” insieme a un team di biologi esperti. La zona in cui si svolgono le ricerche si estende al largo di Sanremo ed è delimitata grossomodo da Capo Mele sulla costa italiana, Saint Raphael su quella francese, e la parte settentrionale della Corsica. Sul motorsailer “Pelagos” trovano posto un massimo di 11 partecipanti, 4 ricercatori e lo skipper. La barca, di 21 metri, è spaziosa e confortevole, ed è gestita in accordo con le regole di un turismo responsabile. Tutti possono collaborare alla raccolta dati, anche senza avere precedenti esperienze. È importante però avere dimestichezza con l’inglese, perché è la lingua ufficiale parlata a bordo.

Fonte: iStock @izanbar

Incontrare i delfini in Costa Azzurra

Se vi capita di navigare in Costa Azzurra, potete ancora godere delle ricchezze del Santuario Pelagos – istituito nel 1993 fra Italia, Francia e Principato di Monaco – e scorgere qualche delfino. Il periodo migliore per il whale watching, ovvero l’attività di osservazione dei cetacei in mare, è senza dubbio l’estate.

Partendo da Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap Ferrat, Antibes, Mandelieu-La Napoule, Saint-Raphaël, Sainte-Maxime e Hyères, molti operatori offrono la possibilità di avvicinarsi a questi bellissimi mammiferi marini. Un’opportunità unica per fotografare e incontrare delfini e balene nel loro habitat naturale, senza compromettere la loro pace e tranquillità, insieme a tutta la famiglia.

Nelle ricche acque dello Stretto di Gibilterra

Lo Stretto di Gibilterra, che collega il Mar Mediterraneo con l’Oceano Atlantico, separando la zona più meridionale della Spagna da quella più settentrionale dell’Africa, è rinomato a livello mondiale per la sua vivace popolazione di delfini selvatici. Le sue acque fungono da santuario dove questi splendidi mammiferi si riuniscono a migliaia per nutrirsi, ripararsi e riprodursi.

Qui si possono vivere emozionanti avventure a bordo di imbarcazioni che offrono una serie di gite, escursioni e safari con i delfini adatte a tutti. Da Tarifa, il comune più meridionale dell’intera Europa continentale, nella comunità autonoma dell’Andalusia, organizzano tour per l’avvistamento di delfini e balene nel loro habitat naturale, da fine febbraio a inizio novembre, a seconda delle condizioni meteorologiche. La durata è di circa due ore e trenta minuti, con prenotazione disponibile fino a 10 ore prima dell’orario di inizio. C’è anche la possibilità di escursioni e visite per gruppi privati.

In Grecia con crociere di lusso

In Grecia è possibile avvistare facilmente i delfini nel Golfo Amvrakikos, nelle acque intorno alle isole di Paxos e Antipaxos e in quelle più profonde vicino alla Penisola Calcidica, a Citera e a Creta. In queste aree non mancano le offerte di crociere di intere giornate dedicate all’avvistamento di questi meravigliosi esemplari, ma anche alla scoperta della vita marina del Mediterraneo con la presenza di biologi a bordo.

A Ouranoupolis, nella Grecia nord orientale, partono ogni giorno le crociere turistiche e di lusso per il Monte Athos, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e le isole Drenia. In viaggio su uno yacht che può trasportare 180 passeggeri garantendo ogni comfort a bordo, mentre si è diretti a esplorare gli splendidi monasteri del luogo si viene scortati dai delfini che regalano ai loro spettatori coreografici salti e giochi d’acqua.

Fonte: iStock

Tour per l’avvistamento dei delfini: info utili

I tour di avvistamento dei delfini sono un’attività popolare nel Mediterraneo, ma è importante farlo in modo responsabile. Al momento della prenotazione, è quindi essenziale scegliere un operatore affidabile che segua le linee guida per l’osservazione responsabile di delfini e balene. Queste includono il rimanere a distanza di sicurezza dagli animali, il non avvicinarsi troppo velocemente e il non dar loro da mangiare né toccarli.

È inoltre importante evitare di disturbare il comportamento naturale dei delfini e ridurre al minimo l’impatto del tour sull’ambiente. In questo modo, si avrà l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile e allo stesso tempo proteggere i delfini e il loro habitat.

Altre info utili: