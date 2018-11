L’aeroporto di Singapore si trasforma nel regno di Harry Potter

editato in: da

Il mondo di Harry Potter viene ricreato nell’aeroporto di Changi, a Singapore, tra svariate attività e regali ideali per tutti i fan della saga.

L’aeroporto di Changi, a Singapore, è tra i più apprezzati al mondo. Anno dopo anno vengono organizzati eventi per allietare i passeggeri, e nel 2018 si è deciso di superare il limite, ricreando il magico mondo di Harry Potter. Una trasformazione che non riguarda l’intera struttura ma svariate sezioni. L’universo di J. K. Rowling rivive nei corridoi dell’aeroporto Changi, tra neve finta, in pieno stile natalizio, e tanti costumi a tema.

Le bacchette neanche si contano, con un occhio di riguardo anche ai curiosi, non soltanto ai passeggeri. Questo è consentito dal fatto che il villaggio di Hogsmeade è stato allestito al check-in, visibile a tutti. Foto ricordo in ogni dove, dall’Hogwarts Express all’emporio degli scherzi Zonko. Nella zona partenza è stata ricreata in parte Diagon Alley, con tante attività pensate per passeggeri di tutte le età. È dunque possibile provare alcuni abiti tipici della saga, scattandosi magari una foto mobile, proprio come in Harry Potter. A ciò si aggiunge la Wand Challenge, così da imparare i movimenti basici per poter lanciare degli incantesimi.

Come detto, è possibile praticare attività di ogni tipo, anche per i più inclini allo sport. Sono state allestite delle postazioni per il Quidditch. Si può saltare a bordo di una scopa, con una base fissata al pavimento ovviamente, per tentare di centrare uno dei tre cerchi e portare punti alla propria squadra. Un tiro al bersaglio, senza il rischio d’essere colpiti violentemente.

Non soltanto il classico mondo di Harry Potter ma anche quello espanso di Animali fantastici. È infatti possibile sfidare lo snaso, la creatura nota per avere un debole per gli oggetti scintillanti. Le attività saranno ovviamente rapidamente accerchiate dai curiosi, con lunghe file. In attesa del proprio volo si potrà prenotare un posto, ricevendo un messaggio quando sarà il proprio turno.

Se poi Harry Potter non dovesse prendervi così tanto, sarà sempre possibile recarsi negli shop per fare un regalo particolarmente gradito e a tema per i propri amici fan della saga.