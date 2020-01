Con Aegean si vola in Grecia a prezzi imbattibili

editato in: da

Il Natale è passato, e ora… è già tempo di pensare all’estate! Non c’è nulla di più bello che trascorrere questi rigidi giorni invernali pregustando ciò che faremo una volta arrivata la stagione calda. E quest’anno c’è proprio di che sbizzarrirsi, grazie alle offerte di Aegean.

La compagnia aerea continua a puntare sull’Italia per proseguire nel suo sviluppo, e con l’arrivo del 2020 ha già annunciato diverse novità. La sua espansione non sembra conoscere freni: quest’anno introdurrà nella sua flotta i primi 6 Airbus della famiglia A320neo e A321neo, mentre si prepara a dare il via a due nuove rotte che collegheranno il nostro Paese alla Grecia. Per festeggiare assieme ai suoi passeggeri, Aegean ha optato per un’offerta incredibile, di cui potrete trovare i dettagli sul sito ufficiale.

Prenotando il proprio volo entro il 15 gennaio 2020, potrete infatti usufruire di uno sconto fino al 40% per le tratte verso la Grecia. La promozione è valida per i viaggi effettuati dal 18 febbraio al 20 ottobre 2020 – ad esclusione dei periodi compresi tra il 9 e il 26 aprile e tra il 3 luglio e il 13 settembre. Insomma, questa è l’occasione perfetta per regalarsi una vacanza senza precedenti. La Aegean opera su diversi aeroporti italiani, quindi avete solo l’imbarazzo della scelta.

Potete infatti partire da Bologna, Bari, Palermo, Pisa, Verona, Catania, Milano, Roma, Napoli e Venezia per la splendida ed intramontabile Atene, che da anni è una delle capitali più amate dai turisti. Le sue bellissime spiagge, affacciate sulle acque cristalline del mar Egeo, sono senza alcun dubbio meta di tantissimi viaggiatori che cercano un po’ di relax sotto il caldo sole della Grecia. E la città è un vero e proprio capolavoro d’arte e d’architettura, testimonianza vivente del tempo che scorre.

Oppure, potete optare per le due nuove rotte di Aegean, che collegano Roma e Milano a Salonicco. La città è una delle più grandi della Grecia, e sicuramente è anche una delle più belle e ricche di meraviglie tutte da scoprire. Anche qua ci sono spiagge fantastiche, dove è possibile trovare relax e divertimento. E il suo centro si divide equamente tra modernità e antichità, offrendo grandissime emozioni a tutti coloro che vi si trovano di passaggio.