A Wizz Air il titolo per la miglior compagnia aerea 2020

È Wizz Air ad aggiudicarsi il titolo per la miglior compagnia aerea 2020. Il prestigioso premio, giunto ormai alla 46esima edizione, è stato conferito, come ogni anno, da Air Transport World, il media brand leader da sempre al servizio delle esigenze di informazione delle compagnie aeree globali e delle comunità del trasporto aereo commerciale.

“ATW Airline Industry Achievement Awards” è un encomio attesissimo e ambitissimo dalle compagnie aeree, dedicato alle persone e le organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore.

Quest’anno, per la prima volta, il riconoscimento va ad una compagnia aerea low cost e Wizz Air diventa così anche il primo LCC europeo a ricevere un riconoscimento così elevato. A premiare l’azienda ungherese una combinazione perfetta di elevate prestazioni e di sicurezza, oltre ad un ottimo servizio clienti, l’innovazione, ed un forte impegno nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle diversità.

Fondata a Budapest nel 2003, sotto la guida del Ceo József Váradi, Wizz Air è diventata la linea aerea a più rapida crescita in Europa, oltre che migliore low cost dell’Europa centrale e orientale. Ad oggi, qui lavorano più di 5mila professionisti e i viaggiatori possono contare su più di 700 rotte da 25 basi, che collegano 155 destinazioni attraverso 45 Paesi, con una flotta di 121 aeromobili Airbus.

Il servizio di alto livello, a prezzi molto bassi, ha fatto di questa azienda la scelta preferita di più di 40 milioni di passeggeri, almeno nel 2019. E tutte queste caratteristiche, unite al grande impegno ambientale (si pensi che le emissioni di anidride carbonica sono state le più basse tra le compagnie aeree europee a gennaio 2020), hanno fatto sì che Air Transport World ne premiasse il successo.

Soddisfatto l’amministratore delegato József Váradi, onorato che la sua Wizz Air sia la prima “in assoluto, come compagnia aerea a bassissimo costo, a ricevere il premio ATW Airline of the Year”. La compagnia, ha aggiunto l’amministratore, “è stata fondata con lo scopo di costruire un futuro in cui tutti abbiano la libertà di viaggiare e questo premio chiaramente dimostra che i prezzi bassi possono essere offerti garantendo al contempo il nostro eccellente servizio clienti e il superamento delle aspettative della nostra clientela”.

Una grande soddisfazione che fa schiacciare l’acceleratore sui prossimi obiettivi, ovvero l’inserimento di 300 aerei di nuova generazione entro il 2027 che si distingueranno per innovazione e efficienza ambientale. Tutto sempre a prezzi low cost.

Il riconoscimento sarà assegnato nel corso della 46esima cerimonia annuale di premiazione del settore aeronautico dell’ATW, prevista il 2 giugno a Vienna.