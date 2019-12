Le 10 migliori compagnie aeree per il 2020

Qual è la miglior compagnia aerea a livello internazionale per il 2020? Per stilare una classifica, AirlineRatings.com ha analizzato a lungo migliaia di caratteristiche che portano alla luce la sicurezza dei velivoli, la professionalità dello staff, la qualità dei servizi offerti a bordo e nelle fasi di imbarco/sbarco, così come l'eleganza e il confort delle cabine e i provvedimenti adottati per ridurre le emissioni di carbonio. Sulla base del giudizio di esperti, tenendo in considerazione anche le recensioni dei passeggeri, il portale ha compilato l'elenco delle prime 10 compagnie aeree del mondo.