Maestosi e spettacolari: i grattacieli più belli del mondo

Ridefiniscono in maniera magica e suggestiva gli skyline delle nostre destinazioni preferite e, la loro cima, ci restituisce i panorami più belli di sempre, quelli che ci lasciamo senza fiato. Stiamo parlando dei grattacielo maestosi e straordinari. E questi sono i più spettacolari del mondo.

A realizzare quella che è la classifica dei grattacieli più incredibili di tutto il globo è stata Emporis, una società con sede ad Amburgo che, ogni anno, realizza la Skyscraper Award.

Se il vostro sogno è quello di toccare il cielo con un dito, non vi resta che organizzare un viaggio e salire sulla cima di queste strutture. E, attenzione attenzione, vi anticipiamo che nella top ten del 2021, c’è anche un grattacielo italiano. Avete capito di quale parliamo?

Dopo un’attenta analisi di oltre 300 edifici nel mondo, che superano i 100 metri, la Skyscraper Award ha messo sul podio l’One Barangaroo di Sidney che si è guadagnato il primato per il perfetto equilibrio tra design e funzionalità. L’edificio più alto della città australiana, che affaccia sul porto e sull’Opera House, ricorda per forme e geometrie tre petali che si schiudono. Ed è davvero incredibile.

Il secondo e il terzo posto sono stati aggiudicati rispettivamente dal Telus Sky di Calgary e dal One Vanderbilt di New York City. Al quarto posto, invece, troviamo un orgoglio tutto italiano: nella classifica dei grattacieli più alti del mondo, infatti, c’è anche la Torre Libeskindi situata a CityLife, Milano. Con la sua altezza di oltre 170 metri che si snoda in 34 piani complessivi è stata soprannominata “il Curvo”.

Al quinto posto, invece, troviamo il Qiantan Center, il grattacielo di Shanghai che misura 280 metri. Segue poi il Tour alto, l’edificio parigino che, con i suoi 160 metri, ha trasformato lo skyline del distretto Défense.

Al settimo posto troviamo il grattacielo Australia 108 che con un’altezza di 317 metri e 100 piani ha ridefinito lo skyline già superlativo di Melbourne. Nella top ten troviamo anche la Central Park Tower di New York e il 110 Nord Wacker Drive dello studio Goettsch Partners situato a Chicago.

L’ultimo grattacielo della classifica è la Gran Tower di Francoforte che, con i suoi 180 metri, si aggiudica il primato di l’edificio residenziale più alto in tutta la Germania.