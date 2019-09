Meteo: maltempo in arrivo su tutta l’Italia

editato in: da

Un fronte freddo sta scendendo sull’Italia e, nelle prossime ore, si farà sentire pesantemente, almeno fino al basso Tirreno.

Sono attese piogge diffuse al Nord-Est, concentrate prevalentemente a ridosso delle aree montuose. Le regioni settentrionali, almeno all’inizio, non saranno coinvolte dai temporali, almeno non quanto quelle centro meridionali.

Sono infatti previsti temporali sparsi soprattutto su Toscana, Umbria, Marche e nelle zone interne del Lazio e dell’Abruzzo.

Col passare delle ore il maltempo scenderà anche sulla Campania e sulle coste del basso Tirreno. Da metà settimana anche il Nord si piegherà al maltempo volgerà al brutto, con piogge sparse dalle Alpi occidentali alla Liguria e in estensione al Triveneto.

Piogge e rovesci in decisa intensificazione anche in Toscana con fenomeni anche temporaleschi in estensione al Lazio e in locale sconfinamento alle regioni centrali adriatiche, specie marchigiane.

Qualche pioggia in transito sulla Sardegna, peggiora rapidamente anche sul basso Tirreno con piogge e rovesci sulla Campania e localmente sull’alta Calabria.

Nuvole e tempo instabile fino a tutto venerdì, poi per il weekend dovrebbe migliorare. Ma è ancora troppo presto per fare previsioni.