Meteo: tempo pessimo fino a domenica, poi bello

Forte maltempo previsto per le prossime ore. La regione più colpita d’Italia è la Sardegna. Ma non va meglio per il Nord-Ovest.

L’instabilità coinvolgerà l’isola con rovesci e temporali così come le nostre regioni occidentali, scrive 3B Meteo. Sul resto d’Italia è in arrivo qualche fenomeno sulle Alpi, sul medio-alto Tirreno e sulla Sicilia, ma limitato alle ore diurne. Dovremmo attenderci anche un calo delle temperature.

Altrove continuerà a prevalere l’influenza dell’anticiclone, con tempo stabile e clima caldo sulla Pianura Padana centro-orientale, sulle regioni adriatiche e sul Sud peninsulare, con schiarite anche ampie soprattutto sul basso Adriatico.

Il weekend non sarà migliore, nonostante la rimonta dell’anticiclone subtropicale che riporterà ancora il caldo. Per sabato rimarrà una residua variabilità sulle isole e sulle Alpi. Qualche piovasco in prossimità delle zone alpine e temperature in ripresa di qualche grado.

Domenica, invece, la situazione del meteo migliora praticamente ovunque. Ciò che sarà rimasto della saccatura di bassa pressione si allontanerà verso i Balcani e il tempo sull’Italia si stabilizzerà ulteriormente. La giornata risulterà in prevalenza soleggiata su gran parte d’Italia.

Faranno eccezione le isole maggiori, soprattutto la Sicilia, dove si avrà ancora qualche temporale, specie sulle zone interne, in estensione fino alla dorsale calabrese meridionale. La colonnina di mercurio ci regalerà ancora qualche sorpresa, con punte di 32-34°C per chi ha intenzione di organizare un weekend fuoriporta.