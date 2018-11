Meteo: una settimana con nebbie e temperature miti

editato in: da

Il tempo è in fase di miglioramento e anche le perturbazioni che nel fine settimana hanno in parte influenzato l’Italia si stanno oramai allontanando.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, le nuvole che nelle prossime ore insisteranno al Nord e in Sicilia si limiteranno infatti a portare le ultime isolate piogge su Liguria, Piemonte e Lombardia Occidentale.

Nel resto del Paese la nuova settimana inizierà nel segno del sole e delle nebbie che in queste prime ore del giorno limiteranno la visibilità in diverse zone del Centronord, per poi dissolversi entro metà giornata.

Questo lunedì quindi sarà caratterizzato soprattutto dall’anomalia termica positiva, con temperature che nel pomeriggio quasi dappertutto faranno registrare valori dai 2 ai 6 gradi superiori alle medie del periodo.

Nei prossimi giorni, con l’alta pressione che occuperà stabilmente la nostra Penisola, non sono attese grosse novità : ci aspettano quindi giornate con poche nuvole, assenza di piogge e molte nebbie, mentre le temperature rimarranno al di sopra dei valori medi stagionali.