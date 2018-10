Meteo: ponte di Ognissanti sotto la fitta pioggia

editato in: da

Non c’è tregua per l’Italia. Non c’è Santo che tenga. Anche il ponte di Ognissanti, infatti, sarà caratterizzato dal maltempo.

Nei prossimi giorni, scrive 3B Meteo, continuerà a peggiorare. Due perturbazioni sono attese entro venerdì sulla nostra Penisola.

Le ondate di maltempo non raggiungeranno l’intensità di quella precedente che ha causato gravi danni in Liguria e nel Veneto, fortunatamente.

Le prime precipitazioni sono attese già da mercoledì, e da giovedì la prima perturbazione porterà maltempo su gran parte d’Italia, con piogge e temporali anche di forte intensità, specie sulle regioni di Nord-Est, sulle coste tirreniche e sulla Sicilia.

I fenomeni più abbondanti sono attesi sulle Alpi e sulle Prealpi, con nuove nevicate a partire dai 1.400-1.700 metri.

Poi venerdì arriverà subito la seconda perturbazione. Porterà ancora piogge e acquazzoni che interesseranno soprattutto la Sicilia, le regioni tirreniche e il Nord-Est, ma questa volta coinvolgeranno anche le regioni di Nord-Ovest.

Farà brutto per tutto il weekend, con piogge e temporali un po’ ovunque, da Nord a Sud dello stivale.

Le temperature registrate saranno in lieve calo, ma nel complesso il clima resterà mite. Almeno quello.