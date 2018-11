Meteo: martedì con qualche pioggia solo al Nordovest

editato in: da

L’alta pressione già occupa gran parte del Centrosud, ma anche al Nord, dove ci sono ancora diverse zone esposte al passaggio di nubi e piogge, il maltempo nelle prossime ore andrà rapidamente esaurendosi. Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, questo martedì infatti vedrà ancora molte nubi al Nordovest, con le ultime piogge residue su Piemonte, Liguria e Lombardia: piogge comunque per lo più deboli e che dovrebbero in generale esaurirsi nella prima parte del giorno. Il cielo apparirà nuvoloso anche al Nordest e in Toscana, ma su queste zone le nubi non renderanno necessario l’ombrello e in alcuni momenti lasceranno anche trasparire un po’ di sole. Decisamente bello invece nel resto d’Italia, anche se in queste prime ore del giorno non mancheranno un po’ di nebbie nelle valli del Centro. A unire l’Italia, cioè sia le zone soleggiate che quelle ancora interessate da un po’ di maltempo, ci penseranno le temperature, ovunque di alcuni gradi al di sopra della norma. Domani e giovedì nuvole e piogge abbandoneranno anche gran parte del Nord e le giornate saranno quindi in generale dominate da sole, nebbie mattutine e temperature sempre insolitamente miti.