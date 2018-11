Meteo: Mercoledì nuova perturbazione

editato in: da

Una nuova perturbazione, comunque più debole della precedente, oggi attraverserà l’Italia e porterà maltempo soprattutto sul versante occidentale della Penisola. In particolare, come spiegano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore troveremo nuvole su gran parte del Paese, anche se non mancheranno alcuni sprazzi di tempo soleggiato, mentre le piogge nel corso del giorno bagneranno soprattutto la Liguria e le regioni del versante tirrenico. Le temperature saliranno leggermente in molte zone d’Italia, e quasi dappertutto si attesteranno attorno a valori normali per il periodo e quindi tipici di fine autunno.

Domani, giovedì, ci attende invece un parziale miglioramento del tempo: in quasi tutte le regioni infatti le nuvole si alterneranno a momenti di cielo sereno e in generale si potrà fare a meno dell’ombrello. Un po’ di freddo, nelle prime ore di domani mattina, si farà sentire soprattutto nelle regioni settentrionali, dove in alcune aree sono attese temperature minime di poco al di sopra degli zero gradi. Il tempo però potrebbe tornare a peggiorare già nella seconda parte di venerdì, con piogge sparse al Nord e nuove nevicate sulle zone alpine.