Meteo: forti temporali improvvisi e grandine al Nord

editato in: da

Se il Sud sarà ancora per qualche giorno nella morsa dell’anticiclone africano, non sarà così per le regioni del Nord Italia. Sono in arrivo forti e improvvisi temporali, accompagnati da grandinate che dureranno almeno fino a giovedì.

L’arrivo dei temporali al Nord, scrive 3B Meteo, influenzerà in parte anche le regioni centrali. Si tratterà sostanzialmente di una instabilità diurna, più probabile a ridosso dei rilievi e prevalentemente sull’Appennino tosco-emiliano, l’Umbria e, in forma più isolata, anche l’Appennino abruzzese e laziale.

Una nuova impennata dell’anticiclone africano è attesa però già verso il weekend, specie sulle regioni centro-meridionali. Se l’evoluzione verrà confermata un sensibile e ulteriore aumento delle temperature sarà inevitabile.

Da domenica le temperature dovrebbero finalmente abbassarsi a causa dell’aumento delle condizioni di instabilità al Nord e poi anche al Centro.

Il Sud, invece, risentirebbe di una fase inizialmente più stabile e soleggiata per via della presenza di un promontorio anticiclonico a matrice subtropicale. Il caldo su queste zone sarebbe più intenso mentre tenderebbe ad attenuarsi al Nord e in parte al Centro.

Nel periodo successivo si ipotizza come anche le regioni meridionali potrebbero risentire dell’attenuazione del caldo africano specie, sui versanti orientali.