Meteo: vigilia di Natale nebbiosa e mite

Questa Vigilia di Natale inizierà nel segno delle nebbie e delle temperature miti, ma finirà poi con il ritorno di piogge e freddo.

Secondo il meteorologo Andrea Tura, di www.meteogiuliacci.it, nel corso del mattino infatti protagoniste rimarranno le nebbie, che limiteranno la visibilità in molte zone del Nord, mentre le piogge saranno poche e rimarranno più che altro concentrate sul basso versante tirrenico.

Nel pomeriggio, dissolte le nebbie, il tempo sarà nel complesso discreto, tra sole e nuvole, con poche piogge sulla Calabria e temperature insolitamente miti, ovunque al di sopra della norma.

Poi però tra sera e notte l’arrivo di una perturbazione, accompagnata da correnti di aria fredda, porterà un deciso peggioramento del tempo sul versante adriatico e al Sud, con piogge a tratti intense che bagneranno Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Basilicata.

La perturbazione comunque si muoverà molto velocemente e domani porterà ancora un po’ di acquazzoni al Sud solo nel corso del mattino, mentre al pomeriggio smetterà ovunque di piovere e in gran parte d’Italia splenderà il sole.

Ci attende quindi un Natale prevalentemente soleggiato, ma senza il clima mite della giornata odierna, perché le correnti fredde al seguito della perturbazione faranno calare quasi dappertutto le temperature, che torneranno in generale su valori normali per il periodo. Tempo bello e freddo nella norma sono previsti anche per la giornata di Santo Stefano.