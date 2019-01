Meteo: migliora al Nord, vento forte al Centrosud

editato in: da

Dopo le nevicate di ieri oggi, giovedì, in gran parte del Nord tornerà a farsi vedere un po’ di sole, ma il maltempo insisterà comunque sul resto d’Italia.

Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti graduali schiarite riporteranno il bel tempo in quasi tutte le regioni settentrionali, mentre nel resto del Paese il cielo rimarrà nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge che nel corso del giorno bagneranno Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, tutte le regioni meridionali e la Sardegna.

La pioggia sarà accompagnata da nuove nevicate, anche se i fiocchi in questo caso non riusciranno a spingersi fino a bassa quota: la neve infatti arriverà fino ai 600-800 metri sulle montagne del Centro, mentre sull’Appennino Meridionale rimarrà confinata a quote più alte.

Oggi però il vero protagonista del tempo al Centrosud sarà il vento, che soffierà burrascoso su quasi tutti i mari, e in particolare su quelli di ponente.

Domani, venerdì, piogge e nevicate insisteranno sempre più o meno sulle medesime zone, ovvero il medio versante adriatico e il Sud, con il vento che soffierà ancora intenso su molte regioni.