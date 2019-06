Meteo: un martedì con sole e temperature estive

editato in: da

L’alta pressione è meno forte e solida rispetto a qualche giorno fa per cui il tempo, pur rimanendo in prevalenza bello, sarà accompagnato da un caldo non intenso e nel complesso sopportabile.

Come spiega il col. Mario Giuliacci, anche oggi infatti splenderà il sole in quasi tutta l’Italia, con il rischio di qualche breve temporale pomeridiano solo su Alpi e zone appenniniche, ma le temperature, comunque al di sopra delle medie stagionali, non faranno registrare valori particolarmente alti: le massime, quindi, saranno in generale comprese tra 27 e 32 gradi, con poche punte di 33 gradi.

Tra le città in cui oggi farà più caldo ci sono anche Bologna e Firenze, comunque con temperature che difficilmente oltrepasseranno i 32-33 gradi.

Domani, mercoledì, non si prevedono grossi cambiamenti della situazione meteo, anche se aumenterà leggermente l’instabilità: quindi ancora il sole in gran parte d’Italia, con gli isolati temporali pomeridiani che però, oltre a bagnare qua e là Alpi e Appennino, localmente potrebbero spingersi anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Le temperature invece si manterranno su valori tipicamente estivi ma sempre non eccessivi, con massime per lo più comprese tra 28 e 33 gradi.