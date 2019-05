Meteo: pioggia e neve si spostano al Sud

editato in: da

L’intensa ondata di maltempo di stampo quasi invernale si sta spostando verso Sud, e nelle prossime ore saranno investite soprattutto le regioni meridionali e il medio versante adriatico.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, sarà quindi un lunedì molto nuvoloso, con il sole che si ritaglierà ampi spazi solo al Nordovest, mentre la pioggia nel corso del giorno bagnerà soprattutto Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e tutto il Sud, con numerosi temporali, specie in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Le correnti fredde al seguito della perturbazione faranno calare le temperature in molte zone del Centrosud, mentre al Nord risaliranno leggermente: in ogni caso, a causa delle temperature di alcuni gradi al di sotto della norma, nelle prossime ore la neve al Centrosud scenderà a quote insolitamente basse, spingendosi fino ai 1000-1200 metri.

La perturbazione abbandonerà l’Italia alla fine della giornata odierna, mentre domani tornerà il bel tempo in gran parte del Paese, con un po’ di nuvolosità residua, in generale innocua, solo sulle estreme regioni meridionali.