I viaggi che potrai fare se non compri un iPhone 12

editato in: da

L’annuncio tanto atteso dei nuovi telefoni iPhone 12 di Apple ha sortito il risultato aspettato. In poche ore, gli ordini online dei quattro modelli di smartphone sono andati a ruba. E dire che il meno caro, l’iPhone Mini, costa 839 euro e che addirittura per il più costoso, l’iPhone Pro Max, bisogna sborsare la bellezza di 1.289 euro (qui trovate tutti i prezzi).

E pensare che con quel denaro si potrebbero fare un sacco di viaggi. Specie ora che ci sono tante offerte di voli, hotel, crociere. Certo, potendo voleremmo subito tutti a New York: con 839 euro ci potremmo permettere il volo A/R, un bell’hotel a Manhattan compresi tutti i pasti. Al prezzo del modello top di gamma, poi, potremmo anche alzare lo standard dell’albergo e passare dal tre al quattro stelle e cenare ogni sera al ristorante con un bel bicchiere di vino della California sul tavolo.

Detto che New York ora sia off limits per via della pandemia, l’Italia non ha comunque nulla da invidiare a nessun Paese al mondo e di viaggi da fare nel nostro Belpaese ce ne sono tantissimi. Ecco alcune idee.

In Sicilia in coppia

Acquistate un volo low cost per due persone con destinazione Palermo: circa 200 euro (ma sicuramente anche meno, cercate i voli in offerta).

Prenotate un b&b in centro, colazione inclusa: altri 200 euro.

Noleggiate un’auto per tre giorni, per visitare Mondello, Monreale e Cefalù: circa 100 euro.

Vi restano più di 300 euro per i pasti, le visite e gli extra.

Weekend in Toscana in famiglia

Prenotate il treno per Firenze: circa 200 euro per tre persone (ma forse anche meno con le tariffe scontate questo periodo).

Prendete in affitto un appartamento su Airbnb: circa 200 euro per tre notti.

Acquistate due Firenze Card (per i minori di 18 anni non serve perché basta quella del genitore) per visitare tutti i musei cittadini con prenotazione inclusa per 72 ore: 170 euro (85 euro l’una).

Avrete ancora 250 euro di budget per decidere se consumare i pasti in casa facendo la spesa oppure fuori.

Tour delle Langhe e del Monferrato

Se non vi fidate a salire su un aereo o su un treno con la mascherina e con tutte le limitazioni del caso, viaggiate in auto e andate alla scoperta dei paesaggi incantati del Piemonte, tra cantine, vigneti, borghi e città d’arte.

Il costo della benzina e del casello autostradale dipendono da dove partite, ovviamente, ma mettete in conto al massimo la metà del prezzo del modello base dell’iPhone 12, i famosi 839 euro.

Vi restano poco più di 400 euro per una camera in un caratteristico bed and breakfast in campagna (tanto con l’auto vi muovete benissimo) e per i pasti. Certo, magari non a base di tartufo, ma sicuramente per un piatto di agnolotti e un’ottima bagna càuda sono sufficienti. Se preventivate anche 80 euro (40 a testa) per noleggiare una e-bike per un giorno potete anche addentrarvi nel territorio alla scoperta di luoghi incantevoli, dalle chiesette sperdute alle famose panchine giganti (“big bench”) fino alle colline più sperdute da cui ammirare panorami mozzafiato. E dove l’iPhone 12 più lussuoso non prenderebbe comunque.