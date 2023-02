Dagli amanti della montagna per gli amanti della montagna: una vacanza a 5 stelle a Plan de Corones

Esclusività, paesaggi mozzafiato ed esperienze indimenticabili: se cerchi avventure ad alta quota, fra le vette più belle delle Dolomiti, da vivere immerso nella sconfinata natura dell’Alto Adige, il Falkensteiner Hotel Kronplatz è senza dubbio la risposta.

Falkensteiner Hotel Kronplatz, vivi la tua vacanza in montagna

Architettura e design contemporanei, perfettamente integrati con la natura circostante, sono alla base del Progetto dell’archistar Matteo Thun, per un soggiorno che, da subito, ti farà capire di essere nel posto giusto. Siamo a Brunico (BZ), proprio ai piedi del Plan de Corones, raggiungibile comodamente con la cabinovia che parte nelle immediate vicinanze dell’hotel. Per una vacanza fatta di sport e panorami mozzafiato, fra piste da sci e sentieri escursionistici.

Tante attività per un soggiorno unico

Arrampicata su ghiaccio, sci alpino e di fondo, ciaspolate: sono tante le attività per goderti la natura incontaminata da protagonista, con esperienze che si modellano sui tuoi desideri, grazie al nostro Experience Concierge che saprà offrirti consigli, idee e suggerimenti che solo un esperto conoscitore della zona può darti.

Ti aspettano tante attività emozionanti che ti permetteranno di goderti al massimo la bellezza della montagna, fra sport, panorami straordinari e un pizzico di adrenalina. Il Falkensteiner Hotel Kronplatz d’altronde è posizionato in un punto strategico, nel cuore della Val Pusteria, il paradiso per chi adora gli sport montani e l’esplorazione delle aree alpine per tutto l’anno. Se d’estate le splendide Dolomiti attirano escursionisti, ciclisti e appassionati di arrampicata, d’inverno è possibile sciar i tutte le aree del comprensorio Dolomiti Super Ski, godendosi totalmente la montagna. Un’avventura che prosegue anche all’interno dell’hotel, grazie ai tanti servizi offerti, fra cui la parete d’arrampicata indoor.

Relax ad alta quota fra massaggi e piscine

Ma sulle Dolomiti c’è anche spazio per il relax grazie all’Acquapura Mountain SPA. Una struttura favolosa di 1.400 mq con trattamenti su misura basati sulla filosofia dei quattro elementi della montagna e saune panoramiche sulle vette circostanti. Roccia, sole alpino, aria di montagna e acqua di sorgente sono i punti cardine attorno a cui ruotano trattamenti e servizi esclusivi costruiti su misura in base alle esigenze. Immaginate di nuotare nella piscina panoramica all’ultimo piano, di depurarvi dalle tossine nella bio sauna o di rilassarvi completamente grazie a un massaggio realizzato da mani esperte: la SPA Acquapura può offrire tutto questo e molto altro, per un benessere totale di corpo e mente.

Cucina d’eccellenza e un ambiente esclusivo

Senza dimenticare l’esclusivo concept di cucina 7Summit Slow Food: un viaggio tra i sapori di un’innovativa cucina altoatesina e i piatti tipici dei paesi con le vette più alte del mondo. Un luogo in cui celebrare l’eccellenza culinaria, accolti in un’atmosfera elegante e accogliente. Dalla luminosa zona Open Kitchen in cui gustare una colazione favolosa ammirando le montagne, alla terrazza con vista panoramica, sino ad arrivare all’On the Rocks Bar per concludere in bellezza la giornata, sorseggiando un delizioso cocktail.

Le offerte

Voglia di una vacanza a cinque stelle in montagna? Il Falkensteiner Hotel Kronplatz ha riservato per i suoi ospiti tantissime offerte. Approfitta dello speciale 4=3 Midweek Special*: se prenoti 4 notti, una è in regalo. Se sei un amante dello sci invece l’offerta Time Out Invernale* è quella che fa per te: 2 skipass già inclusi nel prezzo!

*Offerte soggette a disponibilità limitata. Scopri i termini e condizioni su https://www.falkensteiner.com/it/hotel-kronplatz/offerte