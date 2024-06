Come ottenere gratis un upgrade in classe Business su un volo

Ecco i trucchi per rendere più probabile il passaggio a una classe superiore e ottenere un upgrade gratuito su un volo, vivendo per una volta un'esperienza da prima classe

Fonte: Olycom Passeggero in business class

Avete mai volato in Business Class? Se siete abituati a viaggiare in economy, l’esperienza è da provare almeno una volta nella vita, e non è detto che per farlo dovrete sborsare una fortuna, anzi.

A volte, per ragioni che sembrano imperscrutabili e misteriose, ad alcuni viaggiatori che hanno acquistato una tratta in classe economica viene offerto gratis il passaggio alla classe superiore. Ecco alcuni trucchi per avere una maggiore probabilità di essere scelti dallo staff della compagnia aerea per l’upgrade in Business.

Fonte: iStock

Scegliete i voli più affollati

I voli dove è più probabile avere la possibilità di un upgrade sono quelli delle tratte più affollate dai turisti durante le vacanze (Pasqua, Natale, Capodanno, agosto) in orari di punta o nei weekend. In questi casi, infatti, la probabilità che l’economy sia piena e la Business più libera è decisamente alta, per cui vi è la possibilità che la Business class possa essere popolata dai fortunati a cui sarà concesso un upgrade gratuito.

Non viaggiate in gruppo

Se viaggiate da soli o al massimo in coppia è più probabile che siate scelti per il cambio di classe. Infatti, concedere l’upgrade alla Business class in un momento di pieno della economy è comunque più semplice per un solo passeggero.

Vestitevi da business class

L’abito fa il monaco: presentatevi al check-in e al gate vestiti da Business Class, come se foste abituati a viaggiare in prima classe, ma in maniera naturale e senza esagerare. Vietati infradito, cappellini con visiera, marsupi da comuni turisti, come anche vestiti troppo succinti. Non solo, ovviamente anche mostrare buona educazione e un linguaggio appropriato nella richiesta può influenzare positivamente il personale di bordo. Un’altra chicca? Alcuni membri delle compagnie aeree dichiarano di essere propensi a concedere il cambio in Business class a chi sta festeggiando un’occasione speciale, come un compleanno.

Fonte: iStock

Fate il check-in all’ultimo momento

Se arrivate all’ultimo per il check-in e la classe economica è piena, avete più probabilità di essere trasferiti alla classe superiore senza sovrapprezzo. Inoltre, anche essere disposti alla flessibilità potrà favorirvi l’upgrade in classe superiore: quando si tratta di voli in overbooking, ad esempio, le compagnie aeree possono proporre ad alcuni passeggeri di usufruire di un volo successivo ma con un upgrade in business class.

Chiedete l’upgrade

Andate al banco del gate e chiedete in maniera molto educata se è possibile acquistare un upgrade. Ricordatevi sempre di non insistere e di fare la domanda al personale della compagnia aerea una volta sola. A questo punto ci sono almeno quattro possibilità:

non ci sono upgrade disponibili

ci sono upgrade disponibili, ma sono troppo cari. In tal caso, declinate gentilmente l’offerta e ringraziate

ci sono upgrade disponibili, a un prezzo molto minore rispetto a quello che vi aspettereste e quindi sarete disposti ad accettare

siete stati così amabili che la persona al banco vi beneficia di un upgrade gratis (c’è sempre un certo numero di upgrade discrezionali a disposizione su alcuni voli)

Poter viaggiare in prima classe, ottenendo un upgrade gratuito, è un po’ il sogno di tutti i passeggeri: oggi, per farlo (o per lo meno per provarci), è possibile utilizzare anche il proprio smartphone e come si dice sempre “tentar non nuoce”.