Spiagge griffate: le più lussuose del Mediterraneo

Fonte: Loro Piana La spiaggia griffata di Loro Piana - La Réserve à la Plage beach club a St Tropez

Sapevate che in alcune spettacolari zone del Mediterraneo esistono spiagge griffate? Si tratta di luoghi esclusivi, dalla bellezza sorprendente, dai dettagli ricercati e dai servizi più che soddisfacenti. Angoli di lusso, quello vero, quello autentico, e che tutti abbiamo sognato almeno una volta nella vita. Noi di SiViaggia abbiamo selezionato alcuni dei più incredibili posti all’insegna dell’alta moda e della raffinatezza.

Le spiagge griffate in Italia

La prima spiaggia griffata di cui vi vogliamo parlare si trova nel nostro Paese e più precisamente nell’incantevole cornice di Taormina, meravigliosa località in provincia di Messina. Proprio qui si trova il San Domenico Palace, a Four Seasons Hotel che ha instaurato una collaborazione con Dolce&Gabbana, una delle case di moda italiane più famose in assoluto.

A disposizione dei fortunati ospiti c’è un fantastico allestimento a bordo piscina decorato con il motivo “Blu Mediterraneo” e ispirato alle maioliche, un vero e proprio omaggio al patrimonio artigianale del nostro Paese.

Ombrelloni, asciugamani, cuscini, guanciali, capanne, vassoi, sottobicchieri e altri oggetti decorativi sono tutti firmati dalla casa di moda nostrana. Un piccolo paradiso di bellezza e classe.

Fonte: Peter Vitale

Voliamo poi a Portofino, straordianario e colorato ex borgo di pescatori che sorge sulla panoramica Riviera Ligure. Un luogo che, per la sua indiscutibile classe, attira da sempre turisti facoltosi che qui trovano il loro angolo di paradiso. Ed è proprio qui che Belmond ha istaurato una collaborazione speciale con Dior nei leggendari giardini dello Splendido, A Belmond Hotel, Portofino e i Bagni Fiore, una delle spiagge più esclusive della zona.

Dal 1° giugno al 30 settembre, oltre alla spa, a disposizione degli ospiti dell’hotel, c’è una vera e propria zona che fa sognare a occhi aperti: i Bagni Fiore, la spiaggia più bella ed esclusiva della Baia di Paraggi, un eccezionale beach club che sorge nel cuore del Parco Naturale di Portofino e dell’Area Marina Protetta.

A impreziosire ulteriormente il territorio, quest’anno c’è anche una pop-up spa firmata Dior per il massimo relax non solo del corpo, ma anche della mente: tutti gli arredi, tra cui gli ombrelloni, i lettini e i cuscini sono personalizzati dal marchio di houte couture francese con la vivace stampa originale “toile de Jouy” verde.

Fonte: Kristen Pelou

Quest’estate tra le spiagge griffate ci sono anche il Beverly Hills Hotel al Riccio a Capri a picco sul mare anch’esso firmato Dior; Forte dei Marmi con il suo beach club Alpemare, a tema Louis Vuitton e a cui la maison ha dedicato una delle sue borse best seller, la Neverfull, in edizione limitata; e infinte, sulla monumentale Costiera Amalfitana c’è il Club House by the Sea impreziosito dell’inequivocabile Rosso Valentino.

Le spiagge griffate all’estero

Senza ombra di dubbio, l’Italia è una delle mete più desiderate quando si parla di lusso e di alta moda. Del resto, la nostra classe ed eleganza è fieramente riconosciuta in tutto il mondo. Ciò non toglie che il Mediterraneo offra anche tante altre località particolarmente raffinate e amate dai viaggiatori più abbienti.

Basti pensare alla rinomata Saint Tropez, dove i beach club griffati sono tantissimi e uno più chic dell’altro. Assolutamente degno di nota, per esempio, è Loro Piana – La Réserve à la Plage beach club che è uno dei luoghi più eccezionali dalla Costa Azzurra di Saint Tropez.

Sulla spiaggia più iconica di Ramatuelle, i colori e i pattern iconici del brand italiano, come il motivo multirighe Suitcase Stripe, sono il leitmotiv in spiaggia, sugli ombrelloni, sui teli mare, nel bar-ristorante e molto altro ancora. Un vero e proprio angolo di eleganza sulla Riviera Francese, ma dal tocco tipicamente italiano.

Sempre a Ramatuelle, Indie Beach ha stretto una collaborazione con Simon Porte Jacquemus, idolo del fashion contemporaneo, che ha colorato di giallo l’intero beach club, in pieno spirito con lo stile decorativo della Côte d’Azur. Tavole da surf e canoe sono firmate Jacquemus e l’atmosfera è di quelle più speciali possibili.

Il Loulou Ramatuelle Beach Club è, invece, la casa estiva di Gucci, i cui colori e pattern sono riconoscibili su ombrelloni, lettini e teli mare, mentre Dolce&Gabbana è la musa del DG Resort di Saint Tropez.

Anche in Spagna ci sono spiagge griffate, come quella firmata Fendi del Puente Romano Resort di Marbella sulla Costa del Sol, in Andalusia. Anche qui, gli ombrelloni sono legati a un brand: le famosissime due F.