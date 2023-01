I servizi più incredibili offerti dagli alberghi di lusso

Fonte: 123rf I servizi più lussuosi offerti dagli hotel

Se prima erano le piccole attenzioni a fare la differenza, oggi, per distinguersi, molti hotel di lusso puntano su qualcosa che vada ben oltre il tocco di classe del servizio di couverture, al fine di conquistare ospiti sempre più esigenti e rendere il loro soggiorno indiscutibilmente memorabile. Ecco alcuni dei servizi più esclusivi e originali che alcuni alberghi offrono ai clienti che desiderano godersi ogni istante della propria vacanza senza badare a spese.

Esperienze di lusso nella neve

Chi vuole trascorrere esperienze davvero esclusive durante una vacanza sulla neve non ha che l’imbarazzo della scelta. Sulle Alpi svizzere, ad esempio, si incontrano strutture che coniugano l’accoglienza alpina in suite lussuose a un mondo di relax, fatto di sale per trattamenti con la possibilità di prenotare una suite privata, bagni di vapore e saune, giardini termali, piscine giapponesi o vasca idromassaggio all’aperto da cui godere di panorami spettacolari.

C’è chi offre ai propri ospiti originali itinerari su misura, come un’immersione nel ghiaccio in laghi di montagna, sci-alpinismo notturno, un giro su slitte trainate da cani o ski safari. Nella foresta di Arosa, è stata invece ricavata nel fianco di una montagna una Spa di 54mila metri quadri, che ospita un’area acquatica con piscine interne ed esterne a temperatura variabile, getti massaggianti, cascate, grotte, saune e una decina di suite per trattamenti.

Anche in Italia non mancano di certo le proposte esclusive, come dormire in uno chalet di neve nel cuore delle Alpi e vivere una Snow Dream Experience, un’esperienza da sogno all’insegna della bellezza e del benessere, con escursioni nella vallata innevata insieme agli alpaca, trekking con le ciaspole e sessioni di shopping all’interno di raffinate boutique. Alcuni hotel, invece, mettono a disposizione dei propri ospiti una pista di atterraggio per elicotteri, che permette di raggiungere le località sciistiche più ambite e godersi le prime curve sulle piste appena preparate.

Dalle offerte basate sui gusti degli ospiti al kayak tra le foche

Un prestigioso gruppo alberghiero francese, con hotel in oltre 100 Paesi del mondo, ha studiato un sistema ingegnoso per rispondere efficacemente alle esigenze dei propri ospiti e concepire offerte su misura. Per un mese, il personale ha controllato i profili pubblici degli ospiti sui social media con l’intento di conoscere i loro interessi, utilizzando queste informazioni come fonte di ispirazione. Così, agli amanti della cucina raffinata è stata offerta una lussuosa esperienza culinaria francese, ai fan delle auto di lusso un certificato per guidare una Ferrari e una Lamborghini, agli amanti delle terme una giornata in una rinomata Spa, agli sportivi biglietti VIP per una partita di hockey.

In Islanda, nella magica Penisola di Troll, un’ex fattoria si è invece trasformata in uno dei “Migliori hotel del mondo” del 2023, secondo la Gold List di “Condé Nast Traveler”. In questo intimo resort, gli ospiti possono trascorrere intere giornate nella splendida Spa, passando dalla piscina esterna riscaldata con energia geotermica alla vasca idromassaggio fino a provare il brivido della piscina ghiacciata dopo la meditazione in una sauna. Tra i servizi offerti ci sono anche la pesca con la mosca in alcuni dei fiumi più rinomati de Paese, gite in kayak tra le foche, bagni sonori in una piccola stanza a lume di candela e una sala multimediale. Ovviamente il soggiorno non è per tutte le tasche, considerando il prezzo di una doppia si aggira sui tremila euro.