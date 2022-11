Benessere e sport sulle Alpi, tra terme e trekking

L'inverno sulle Alpi è un vero spettacolo: le maestose cime innevate offrono una vista mozzafiato, e ci sono tante attività da sperimentare, perfette per grandi e piccini. Dai percorsi di benessere allo sci, passando per i trekking più avventurosi e per le corse sulla slitta trainata dai cavalli, il divertimento è assicurato. Scopriamo quali sono le esperienze più belle ed emozionanti da fare sulle Alpi, per una vacanza da sogno.