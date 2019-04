L’hotel da sogno scelto da Meghan per un weekend di dolce attesa

editato in: da

Meghan Markle e il Principe Harry hanno deciso di prendersi una pausa. Hotel a 5 stelle per loro nello Hampshire, circondati da un panorama da sogno.

Si avvicina sempre più la nascita del royal baby, primogenito di Meghan Markle e del Principe Harry. I due sono costantemente presenti sui tabloid inglesi, accerchiati dalle voci sul loro rapporto e i report delle spese effettuate, tra viaggi baby shower e ristrutturazioni.

La coppia ha così deciso di prendersi una pausa, salutando la vita di corte, concedendosi dei giorni che siano soltanto per loro. Una mini vacanza di tre notti per i duchi di Sussex, che non hanno di certo badato a spese. Hanno infatti riservato l’appartamento più caro presente in un hotel lussuoso immerso nella campagna inglese. Pochi giorni a un prezzo esorbitante per chi non vanta mezzi economici quasi illimitati: 38.500 euro circa.

L’hotel a 5 stelle è l’Heckfield Place, nello Hampshire, dove la camera più economica ha un costo di 300 sterline a notte, mentre la più cara di 10mila. I tabloid si sono fiondati sulla notizia, lanciata in anteprima dal Sun, sottolineando come si tratti dell’ennesima spesa folle di Meghan. L’albergo è a solo un’ora da Londra, immerso in una tenuta di ben 400 acri, tra boschi, laghi, giardini e una fattoria biodinamica. Oltre la proprietà vi è inoltre campagna aperta, così che gli ospiti possano lasciar andare lo sguardo per chilometri e vedere soltanto un rilassante verde. Nelle giornate più limpide è addirittura possibile apprezzare il profilo del Castello di Windsor.

La struttura vanta un totale di 38 camere, sei suite e un cottage. Camere da sogno, ricche di tutto, al punto da rendere il checkout davvero difficile. Alloggiare qui consente inoltre di visitare l’Hampshire in tutto il suo fascino. Rispetto ad altre aree più turistiche, qui la natura è incontaminata. È possibile ritrovarsi in villaggi caratteristici e campagne che richiamano i panorami della Contea de Il Signore degli Anelli. Un vero paradiso per gli artisti, ricordando come le sue colline abbiano ispirato Jane Austen per il suo Orgoglio e pregiudizio. Un’esperienza da non perdere e di certo, dopo la notizia riguardante Meghan e Harry, in tanti metteranno qualche soldo da parte per prenotare una camera, magari la più economica.