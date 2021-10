Il vagone delle meraviglie firmato da Wes Anderson

I viaggi in treno ci affascinano da sempre, perché è a bordo di questi che, con vista finestrino, possiamo incantarci davanti a panorami che cambiano chilometro dopo chilometro e che ci permettono di scoprire il mondo da un’altra prospettiva. Dai treni storici a quelli di lusso, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta per vivere un’esperienza di viaggio unica e inedita.

Ma da oggi, inoltre, c’è una novità per gli amanti dei viaggi in treno che permetterà di attraversare la campagna inglese a bordo di una carrozza delle meraviglie. Stiamo parlando del già leggendario British Pullman e della collaborazione straordinaria tra Belmond e il genio visionario Wes Anderson.

Un’esperienza senza tempo e senza spazio che ci trasporterà in mondi paralleli: da una parte ci sarà il creativo universo del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, dall’altra gli spettacolari e suggestivi paesaggi della campagna inglese. Il treno delle meraviglie di Wes Anderson è davvero magico.

Al regista è stato affidato il compito di riprogettare il vagone Cygnus costruito negli anni ’50. Una carrozza che in realtà è già una star del cinema, e non solo, essendo stata la protagonista del film Agatha del 1972 con Dustin Hoffman e Vanessa Redgrave e avendo trasportato reali, celebrities e tantissimi viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

La carrozza Cygnus, che partirà dalla stazione London Victoria, fa parte del Belmond British Pullman, un treno di lusso privato che effettua tantissimi viaggi in Gran Bretagna e che trasporta anche i passeggeri del Venice Simplon-Orient-Express tra Londra e Folkestone.

Da questa collaborazione tra Wes Anderson e Belmond, già famosa per i suoi treni di lusso, è nato un ambiente unico, affascinante e suggestivo, proprio come tutte le creazioni del regista. Il design complesso e stravolgente è caratterizzato da un’estetica simmetrica e calibrata, vintage e retrò, ma al contempo lussuosa e sicuramente al di fuori dell’ordinario.

Attraversare i panorami fiabeschi della campagna britannica a bordo della carrozza Cygnus sarà come fare un viaggio nel viaggio. Sarà come ritrovarsi in un set cinematografico, una scenografia in movimento con tanto di comode poltrone, dettagli retrò e comfort di lusso.

Il tema principale della carrozza, neanche a dirlo, è il cigno. La sua immagine compare in diversi dettagli, dagli intarsi nei pannelli decorativi, ai refrigeratori per champagne. Tutto il resto, invece, è caratterizzato da un arredamento elegante contraddistinto dal colore verde e dal rosa, che invece è stato impiegato per colorare il soffitto. Un ambiente magico che ci porta direttamente nel mondo fantastico di Wes Anderson. Pronti a salire a bordo?