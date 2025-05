Fonte: IPA Dove si trova Springfield, la cittadina dei Simpson

Chi non ha sentito parlare di Springfield, la città immaginaria degli Stati Uniti d’America, dove vive la famiglia Simpson, la sitcom animata più celebre al mondo? Tutti la conoscono, ma nessuno sa veramente dove si trovi. Dopo oltre 20 anni, 36 stagioni e centinaia di episodi, Matt Groening, ideatore dei Simpson, ha svelato dove si trova davvero la città in cui sono ambientate le “avventure” della famiglia più trasgressiva della Tv. I fan degli omini gialli hanno cercato la città per anni e, alla fine, è stato lui stesso a svelarne il mistero.

Dove si trova Springfield, la città dei Simpson

L’ipotetico luogo degli Stati Uniti dove dovrebbe trovarsi la città di Springfield non è mai stato chiaro. Occasionalmente, sono stati forniti degli indizi, ma sempre in contrasto tra loro. Nel 2007, è stato indetto un concorso in cui tutte le città di Springfield dovevano inviare un video e fu la Springfield dello Stato del Vermont a essere eletta come città più rappresentativa dei Simpson. Tuttavia, la vera Springfield pare si trovi in Oregon, sulla costa Ovest degli Stati Uniti in quanto Groening, delle ben 72 città omonime che si trovano nel Paese, l’avrebbe scelta in quanto sarebbe quella più vicina alla sua città natale, Portland. Le ragioni sarebbero in realtà più complesse. Intervistato dai giornalisti dello Smithsonian Institute, Groening avrebbe affermato: “Da piccolo guardavo la serie Tv ‘Papà ha ragione’ (una serie televisiva degli Anni ’60 mai arrivata in Italia, ndr) che era ambientata in una città chiamata Springfield. Quando ho scoperto che ne esistevano così tante mi sono detto ‘fico: ognuno potrà pensare che si tratta della sua’“. In ogni caso, Groening ha fatto recapitare una targa alla città di Springfield, Oregon, che recitava “Yo to Springfield, Oregon – la vera Springfield”.



Durante gli anni di trasmissione de I Simpson, l’autore ha giocato molto con i telespettatori su questo fatto, spargendo in diverse puntate indizi di varia natura che si contraddicevano a vicenda. A parte il nome, comunque, pare non ci siano molti punti in comune tra le due città, quella vera e quella dei cartoni animati.

Non c’è nulla a Springfield che ricordi la cittadina in cui vivono Homer, Marge con i figli Bart, Lisa e Maggie, a partire dalla centrale nucleare dove lavora Homer come ispettore alla sicurezza. Alcuni di questi luoghi sono stati poi ricreati a Simpson Land, le aree tematiche dei parchi dei divertimenti in California e in Florida, come il Jet Market, la taverna di Boe, il Krusty Burger, la fabbrica Duff e il Picciotto Cicciotto. Tuttavia, vista la popolarità acquisita dalla città e dal viavai di turisti in cerca di indizi sono stati realizzati dei bellissimi murales ispirati proprio ai Simpson dove i visitatori amano scattarsi selfie e ogni anno si svolge anche lo Springfield Simpsons Mural Celebration, un evento dedicato alla serie, con cosplay, spettacoli e mercatini.

Dove si trova la casa dei Simpson

L’indirizzo dei Simpson a Springfield è il 742 di Evergreen Terrace – anche se in alcuni episodi sono stati menzionati numeri civici diversi, come 94, 723 o il 1094 – che prende il nome della via in cui abitava davvero Matt Groening a Portland. Nel 1997, una replica di dimensioni reali della casa fu costruita davvero al 712 di Red Bark Lane a Henderson, nello Stato del Nevada, e donata come premio di un concorso. Tuttavia, il vincitore, poco lungimirante, al posto della casa dei Simpson preferì avere il corrispondente in denaro, quando avrebbe potuto guadagnare molti più soldi sfruttando la location. Fatto sta che la casa fu venduta e addirittura modificata per rimuovere i dettagli ispirati alla serie Tv.

I parchi a tema Simpson

Oggi, per immergersi nel mondo dei Simpson bisogna andare a Home of the Simpson, l’area a tema degli Universal Studios in Florida e a Hollywood, ispirata alla città immaginaria della serie Tv. Queste aree offrono attrazioni, ristoranti e negozi con il tema della sitcom come la mitica taverna di Moe, il Krusty Burger, il Kwik-E-Mart e il chiosco di Lard Lad Donuts oltre al rollercoaster The Simpsons Ride e si possono incontrare i personaggi di Homer, Marge, Bart e Lisa.